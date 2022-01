'Det ligner os ikke.'

Hvis ikke lige man kendte ham, så kunne man ikke se, at landstræner Nikolaj Jacobsen lige havde ført sit hold til en nimålssejr i EM-premieren.

Men Jacobsen er perfektionist, og det var noget ved 30-21-sejren over Montenegro, der nagede ham.

Han var tydeligt irriteret over, at det danske spil faldt sammen i anden halvleg mod et corona-plaget montenegrinsk hold, der i kampens sidste halvdel spillede helt lige op med de danske guldfavoritter.

Landstræner Nikolaj Jacobsen under EM kampen mellem Danmark-Montenegro i Debrecen, torsdag den 13 januar 2022. (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix) Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Landstræner Nikolaj Jacobsen under EM kampen mellem Danmark-Montenegro i Debrecen, torsdag den 13 januar 2022. (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix) Foto: Liselotte Sabroe

»Jeg tror, at vi har 10 tekniske fejl i dag. Det er et antal, vi normalt laver på tre-fire kampe. Jeg synes, at vi går alt for meget ned i tempo i begge ender af banen. I første halvleg spiller vi fint, men anden halvleg er jeg langt fra tilfreds med,«

Er du frustreret?

»Nej, ikke frustreret, men jeg er træt af, at vi laver 10 tekniske fejl – det ligner os ikke.«

»Altså … det kan ske for alle, at man brænder et skud … men de 10 tekniske fejl – det bekymrer mig! Jeg bryder mig ikke om fejl!«

»Men vi er jo startet noget bedre end ved sidste EM, kan man sige. Haha,« sluttede landstræneren grinende af – med en tanke på fiaskopremieren i Sverige for to år siden, hvor Danmark tabte til Island.