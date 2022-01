To point og en sikker sejr – Danmark er i gang med EM-togtet!

De danske håndboldherrer havde ikke de store problemer med at besejre Montenegro 30-21 i den første gruppekamp ved EM i Ungarn og Slovakiet. Sejren var aldrig i fare, men indsatsen og gejsten var noget sløv til tider.

Og det viser i den grad, hvilke tårnhøje forventninger der hviler på de danske skuldre.

For på den anden side så, ja, der var skønhedsfejl, og det tog lidt tid at komme i gang, men klasseforskellen var markant. Det vidste vi på forhånd, og det vidste Montenegro også.

Vi har talt om det mange gange før. Og lad os tale om det igen. Danmark har bare en suveræn målmand i Niklas Landin. Han er vigtig – også på sine lidt mere rolige dage. Han må være skræmmende at stå over for som modstander. Man kan se frygten i deres øjne, når spillerne skal ind i feltet og forsøge sig på danskeren. De er bange.

Det er ikke, fordi kampen mod Montenegro er en kamp, han kommer til at huske meget fra. Det var en af mange fine landskampe. Det var bare så tydeligt at se, at montenegrinerne blev mere og mere skræmte. Især i første halvleg. For måske kan du lykkes med at score på ham i ny og næ, men du slipper næppe af sted med det i næste omgang.

Det er jo sindssygt, hvor kølig han er. Det viste de mange overplacerede skud fra Montenegro. Der var respekt – og frygt – for Landin.

Den danske superstjerne Mikkel Hansen blev slet og ret bestjålet for åben skærm. Det karakteristiske pandebånd blev flået af ham, da Montenegros Milos Vujovic var lidt for offensiv i sin opdækning efter pausen.

Lige pludselig stod han med Hansens pandebånd i hånden, efter han slog ud efter bolden og anede ikke, hvad han skulle gøre ved det. Det så helt vanvittigt ud.

Mikkel Hansen var næsten lige så overrasket. Kampens dommer stoppede kampen, og Hansen talte varmt for en udvisning til Vujovic, der dog slap med skrækken. Undskyldningen gav Hansen dog ikke meget for.

Man piller ikke ved det pandebånd.

En perfekt pointmæssig start for Danmark skal følges op mod Slovenien, der venter i den næste gruppekamp på lørdag. Det er svært at beklage sig over en sikker sejr, men der skal altså noget mere tænding på til det næste opgør.

Det var som om, at Danmark ikke var dér helt hundrede procent.

Det var da heller ikke sportsligt nødvendigt mod Montenegro, men vi ved alle, hvordan det endte i Sverige for to år siden, da Danmark kom søvnigt fra land ved EM. Det husker de stadig på holdet. Og når modstanderens niveau stiger i løbet af denne turnering, skal der andre boller på suppen.

Det må bare ikke ske igen. Skal vi ikke aftale det?