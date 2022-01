Den danske landsholdsmålmand Kasper Schmeichel havde en hård tilvænning i den engelske fodboldkultur.

I sin tid i i Leeds blev han mødt af slagssange, der gjorde, at han ikke følte sig velkommen i klubben.

Det fortæller han i dokumentarserien 'Against The Odds', der omhandler Kasper Schmeichels karriere i afsnit tre af serien. ITV står bag serien.

»De plejede at synge: 'Din far er en idiot, men vi kan godt lide dig'. Det var ikke ligefrem en varm velkomst,« siger Kasper Schmeichel i dokumentaren.

Foto: OLI SCARFF Vis mere Foto: OLI SCARFF

En dag efter en kamp mødte han en Leeds-fan, der konfronterede den danske målmand, da han havde udtalt, at han ikke havde følt sig velkommen i klubben.

»Jeg gav ham hånden, og sagde: 'Din far er en idiot, men jeg kan godt lide dig. Hvordan har du det?'. Han var chokeret og sagde 'det var bare for sjov'. Jeg sagde: 'okay, det er fint, det er sjovt for dig, men kan du lide, at jeg kalder din far det?'. Selvfølgelig kunne han ikke det.«

Kasper Schmeichel spillede i Leeds fra 2010 til 2011. Derefter skiftede han til Leicester City, hvor han har spillet lige siden med kæmpe succes.

Grunden til Leeds fans had til farmand Peter Schmeichel skyldes Leeds United og Manchester Uniteds store rivalisering, der ligger mange år tilbage, da de to klubber kæmpede om mesterskaber. Derudover ligger de også geografisk forholdsvis tæt på hinanden.