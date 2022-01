Det er rimeligt godt gået af Kasper.

Lige at pille et straffespark fra Mo Salah, spille en pragtkamp med et hav af redninger, og bare bane vejen for en vigtig sejr mod et af rækkens tophold.

Og så må man desværre bare konstatere, at nogen mennesker dør en alt for tidlig død, herunder også en tidligere midtbanespiller fra Silkeborg IF, der desværre kun blev 58 år gammel.

Det er emnerne i denne uges udgave af Bruuns barometer, som du får lige her:

Schmeichel stoppede Liverpool

Jeg tænker jo ikke, at Kasper og Peter Schmeichel har præcis de samme sympatier i engelsk klubfodbold. De har godt nok begge to spillet for Manchester City (jo, de har!), men de er blevet store i hver sin klub. Kasper i Leicester City. Peter i Manchester United.

Men jeg tænker til gengæld, at de har kunnet juble højlydt sammen, da Kasper Schmeichel forleden dag reddede et straffespark mod Manchester Uniteds største rivaler, nemlig Liverpool FC. Med sin redning af Mo Salahs straffespark, krydret med flere andre flotte indgreb, banede Kasper Schmeichel vejen for en særdeles vigtig sejr til Leicester.

Som vi jo også holder lidt ekstra øje med, fordi Schmeichel og hans engelske klub møder Randers FC i Europa Cup’en til februar.

En alt for tidlig død

Det var en trist besked, der kom fra Polen anden juledag. Min tidligere holdkammerat fra Silkeborg IF, Grzegorz Wiezik, er død, blot 58 år gammel. Grzegorz Wiezik siger måske ikke det brede fodboldpublikum så meget, men han var en fantastisk spiller. Alt for god til Silkeborg, da han var på toppen.

Det var han desværre kun alt for kort på grund af et alvorligt benbrud. Grzegorz Wiezik spillede blot 37 superligakampe, 19 for Silkeborg IF og 18 for Viborg FF, men man skal ikke altid måle folk på antal kampe. Tro mig, vores polske maestro er en af de bedste spillere, der har optrådt i vores liga.

Grzegorz Wiezik, æret være dit minde!