Verdens bedste tennisspiller Novak Djokovic, der søndag blev kylet ud af Australien efter et stort corona-drama ved Australian Open, har investeret og købt 80 procent af den danske virksomhed QuantBioRes A/S med hovedsæde i Søborg.

Et firma, der udvikler behandling mod netop coronavirus.

Det bekræfter firmaets direktør Ivan Loncarevic over for B.T.

»Firmaet er officielt registreret i juni 2020, men der har været et halvt års forberedelse, inden vi gik i gang, og vi udvikler behandling af coronavirus,« siger han til B.T.

Nå, hvor spændende. I form af vacciner?

»Nej, vi har intet med vacciner at gøre. Vi er i stand til at designe en behandling, som kan blokere infektionsmekanismen mellem coronavirus og vores celler,« siger direktøren.

Behandlingen er endnu ikke godkendt.

Ivan Loncarevic, der har startet et samarbejde med Djokovic-parret. Foto: Privatfoto Vis mere Ivan Loncarevic, der har startet et samarbejde med Djokovic-parret. Foto: Privatfoto

Ifølge direktøren skal behandlingen henover sommeren gennemgå kliniske studier i London.

Og nu tilbage til ejerkredsen:

»Officielt er det Novak Djokovic og hans kone Jelena, der har hver deres del af firmaet, sammen med et andet par,« forklarer Ivan Loncarevic videre.

»Jeg har arbejdet med innovation i 20 år Jeg beskæftiger mig altid med, hvad jeg kalder ægte innovation. Heldigvis har investorer tidligere troet på mig.«

»Ikke for at prale af mig selv, men jeg har næsen for innovation.«

Alene det at komme i kontakt med Djokovic burde for de fleste være en stor udfordring.

Har du bare skrevet til ham?

»Jeg har jo mit netværk – både i Europa og USA. Da jeg begyndte at arbejde med det, definerede jeg projektet, lagde en forretningsplan, forklarede hvem der skulle være med, hvad det kostede, og udfærdigede et officielt dokument.«

»Derefter sendte jeg det rundt til en række forskellige mennesker, jeg tænkte kunne være interesseret i at være involveret i sådan et projekt.«

Det var altså i den proces, at Djokovic-parret blev fristet til at smide penge efter projeket.

Hvor meget kapital har du skulle rejse?

»Det skal vi ikke tale om.«

Det fremgår af cvr-registret, at Ivan Loncarevic sidder som direktør i QuantBioRes A/S.

Novak Djokovic ejer 40,80 procent, konen Jelena ejer 39,20 procent, mens parret Anthony Slingsby med sin kone ejer de resterende 20 procent.