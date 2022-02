Det trak overskrifter verden over og endte med at koste ham en billet ud af landet og dermed deltagelsen ved Australian Open.

Men nu ser det ud til, at den uvaccinerede serbiske tennisstjerne Novak Djokovic er kommet på andre tanker.

I hvert fald hvis man skal tro på forfatteren Daniel Muksch, der har skrevet en biografi om superstjernen.

»Fra hvad jeg har hørt fra dem omkring ham, så tror jeg, han bliver vaccineret. Måske Australian Open-finalen også har haft en indflydelse på den beslutning,« udtaler forfatteren til den østrigske tv-kanal ServusTV ifølge Daily Mail.

»Det kan godt være, at Nadals Grand Slam-titel nummer 21 driver ham til at gøre det.«

Indtil for nylig var der således dødt løb mellem tre af de største tennisspillere i historien. Sammen med Roger Federer og Rafael Nadal var Djokovic noteret for imponerende 20 grand slam-titler, hvilket er flest af alle nogensinde.

Men søndag blev der skrevet tennishistorie, da spanske Rafael Nadal færdiggjorde et episk comeback i finalen mod russeren Daniil Medvedev og dermed sikrede sig sin 21. grand slam-titel i karrieren.

Og det er tilsyneladende dét, der har fået Novak Djokovic til at foretage lidt af en kovending.

Foto: MARTIN KEEP Vis mere Foto: MARTIN KEEP

Indtil nu har den 34-årige serber ellers været modstander af en vaccine mod covid-19, hvilket i sidste ende også betød, at han fik sit visum til at opholde sig i Australien fritaget og i stedet måtte rejse hjem, dagen før turneringen begyndte.

Det har efterfølgende også skabt tvivl om, hvorvidt verdensetteren ville få problemer med at deltage i andre turneringer – herunder også den kommende grand slam-turnering, French Open. Det franske sportsministerium oplyste nemlig i januar, at sportsudøvere skal være vaccineret for at kunne deltage i turneringer på fransk grund.

Novak Djokovic har endnu ikke bekræftet, at han vil tage imod vaccinen.

Serberen forventes at være tilbage på banen i slutningen af februar, når ATP-turneringen Dubai Tennis Championship sættes i gang.

Her kræves det ikke, at deltagere er vaccineret mod coronavirus.