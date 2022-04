Til juli skal den tidligere topsvømmer Lotte Friis og hendes mand Christoffer Schnack Ringø være forældre for første gang.

Men vejen dertil har ikke været snorlige. Langt fra. Parret har været igennem opslidende fertilitetsbehandling for at nå dertil, og efter at have delt sin historie på Instagram har Lotte Friis taget hul på et vigtigt emne for hende.

I Go' morgen Danmark på TV 2 fortalte hun lørdag om det toårige fertilitetsforløb, hvor bekymringerne hobede sig op i forhold til drømmen om at blive forældre. Lige fra at blive udredt til at frygte, at der var noget galt. Her fik parret i sidste ende at vide, at de var uforklarligt barnløse, inden der ventede et svært behandlingsforløb i forsøget på at blive forældre.

»Så kommer alle bekymringerne. Er der noget galt med mig? Er der noget galt med min mand Christoffer? Er der noget galt med os begge? Hvad er grunden til, at vi ikke kan blive gravide?,« lyder det fra Lotte Friis om den svære periode.

Foto: Henning Bagger Vis mere Foto: Henning Bagger

Friis og hendes mand er langt fra de eneste, der oplever problemer med at få børn. Men alligevel oplevede den tidligere svømmer en vis form for tabu omkring emnet, og det var derfor, hun kun fortalte det til sine allernærmeste, mens det stod på - og ikke valgte at involvere andre.

»Jeg følte, at det stadig var en lille smule tabubelagt, og det synes jeg ikke, at det skal være. Der er nogen, der skal have hjælp, og det er helt i orden. Vi mennesker er måske generelt lidt for dårlige her i livet til at sige, at vi får hjælp. Og det synes jeg er ærgerligt, så jeg vil også gerne kunne vise, at det godt kan lade sig gøre at komme ud på den anden side. Det er der masser, der gør, men jeg føler, det bliver lidt hemmeligholdt nogle gange,« siger hun.

En af årsagerne til, at Friis selv valgte at gå stille med dørene omkring behandlingen var omverden og de mange spørgsmål. Her efterlyser hun mere omtanke og eftertanke.

»Vi har fået spørgsmålet: Skal I ikke snart have børn? Det kom især, efter vi blev gift. Når man gennemgår det her, og når man er så følelsesmæssigt udsat og har et brændende ønske om at få børn, og det måske ikke altid lykkes, så gør det bare ondt at få spørgsmålet. Hvad skal man svare? Jo. Man kan ikke sige så andet. Spørgsmålet kommer ikke fra vores nærmeste, men folk i periferien. Fra folk, som er nysgerrige, og som jeg ikke vil dele det med, at jeg er i fertilitetsbehandling. Man skal tænke, om man stiller spørgsmålet for sig selv eller dem, man spørger,« siger Friis.

Hun fortæller, at hun har fået mange positive beskeder, efter hun har delt sin historie.