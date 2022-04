'På sådan en 2. påskedag skal der sandheder på bordet.'

Sådan indleder den tidligere svømmestjerne Lotte Friis mandag et Instagram-opslag, hvor hun har valgt at dele en hård tid, som både hun og ægtemanden, Christoffer, befandt sig i sidste år.

'I 2021 gennemgik Christoffer og jeg en hård kamp. En kamp, som kun vores nærmeste kendte til. Vi havde fået mærkatet 'uforklarlig barnløshed' klistret på os,« skriver hun og fortsætter:

'Et mærkat, der ikke gjorde hverdagen let, og drømmen om far, mor og barn syntes langt væk. Et mærkat, der betød mange lægebesøg, indsprøjtninger og lange snakke om fremtiden.'

Foto: Henning Bagger Vis mere Foto: Henning Bagger

I hele perioden gennemgik Lotte Friis og hendes mand et fertilitetsforløb, da drømmen om et barn overskyggede den hårde besked, som parret ellers havde fået.

'Det er svært for mig at fortælle, hvor udmattende det er at gennemgå et fertilitetsforløb. Jeg tror kun, at dem, der har været igennem sådan noget, forstår det,' skriver hun videre.

Den tidligere verdensmester kunne dog kort efter nytår – på trods af den barske besked fra lægerne – dele nyheden om, at parret endelig var lykkedes med at blive gravide.

Men selv om det endte lykkeligt for Lotte Friis og manden, tænker hun stadig tilbage på den periode som en forfærdelig tid, hvor hun hele tiden skulle forholde sig til særligt ét spørgsmål.

'Det sværeste har for os været, at vi tit har skullet forholde os til spørgsmålet: 'Skal I ikke snart have børn?' Et spørgsmål, der gjorde ondt, hver gang vi fik det,' står der ligeledes i opslaget.

Efter planen skal parret være forældre for første gang til juli, hvor en lille pige melder sin ankomst.

Lotte Friis har en lang svømmekarriere bag sig, hvor hun blandt andet vandt VM-guld i 800 meter fri i 2009.

Året forinden vandt hun ligeledes bronze i samme disciplin ved OL i Beijing.