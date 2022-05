Efter 67 minutter blev Jon Dagur Thorsteinsson skiftet ud i sin comeback kamp for AGF, og det var han ikke tilfreds med.

Han gestikulerede med armene og rystede på hovedet, mens han gik og talte med sig selv.

»Efter at have været ude i så lang tid kan du godt opbygge noget indeni, hvor du bare gerne vil vise, hvad du kan. Så det ramte mig, at jeg blev skiftet ud så lang tid før tid.«

At Thorsteinsson reagerede, som han gjorde, er dog ikke noget, som cheftræner i AGF David Nielsen tager ret tungt. Han har nemlig en aftale med islændingen.

»Jon må gerne skælde ud, når han bliver skiftet ud. Det gør han altid, og det må han gerne, det er fint. Det er en aftale, vi har lavet for lang tid siden,« lyder det grinende fra cheftræneren.

Thorsteinsson var fint tilfreds med egen præstation, men han manglede én ting.

»Jeg gjorde det godt. Jeg var uheldig, at jeg ikke scorede eller fik en assist. Jeg manglede lidt skarphed, men det taber du, når du er mere tid på golfbanen end på fodboldbanen.«

Der har været stor tiltro hos AGF-tilhængere på, at Thorsteinssons tilbagevenden kan sikre holdet en ny sæson i Superligaen, og det håber islændingen selvfølgelig også selv.

»Forhåbentlig kan jeg gøre en forskel. Men vi har det svært lige nu. Det har været hårdt for fans, klubben og spillerne. Jeg er ikke en tryllekunster, men jeg håber på at kunne hjælpe holdet.«

Næste kamp for AGF er søndag 8. maj, når Sønderjyske gæster Ceres Park.