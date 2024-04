Klubberne bruger enorme ressourcer på at undgå det - og betaler klækkelige bøder, når det sker.

Men beslutter visse fodboldfans sig for at smugle pyroteknik ind på stadion, ja, så er det tæt på umuligt at opdage for klubberne, før det fyres af på tribunen.

Sådan lyder det blandt andet efter søndagens derby mellem FC København og Brøndby, hvor enorme mængder pyroteknik blev fyret af i Brøndbys ende og endte med at afbryde opgøret i over 15 minutter på grund af en tyk røgsky, der længe gjorde det umuligt at se banen fra tribunen.

»Vi er selvfølgelig meget ærgerlige over, at den store mængde pyro i udebaneafsnittet medførte et langt stop i kampen til gene for de øvrige fans, tv-seerne og ikke mindst begge hold.«

»Vi brugte store ressourcer på sikkerheden generelt, herunder også visitering, men det er meget vanskeligt at stoppe, hvis nogle har besluttet sig for at bryde loven og stadionreglerne,« siger kommunikationschef hos FC København, Jes Mortensen, til B.T. og uddyber, at reglerne for visitation blandt andet gør det svært for klubberne at finde pyroteknik, når fansene visiteres:

»Der er områder på kroppen, vi ikke må visitere, og de lys, der bliver brugt er relativt små, så det er tæt på umuligt at sikre, at der ikke kan komme pyro med ind på stadion, desværre. Vi evaluerer som altid, hvordan vi kan gøre det bedre næste gang.«

Ved søndagens derby var det FC København, der havde ansvaret for visitationen af Brøndbys fans, mens Brøndbys sikkerhedsafdeling stod for sikkerheden i Brøndby-afsnittet - med vagter og spottere blandt andet.

I Brøndby-lejren ærgrer direktør Ole Palmå sig over, at Brøndbys fans var årsag til afbrydelsen af mandagens opgør.

Han understreger, at vestegnsklubben nu vil forfølge de ansvarlige syndere, der uden tvivl kommer til at koste Brøndby en stor bøde som følge af det, som Fodboldens Disciplinærinstans kalder det 'objektive udebaneansvar'.

Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

»Vi bruger voldsomt mange ressourcer på at sikre den bedst mulige kampafvikling, også når vi er på udebane, så derfor ærgrer vi os rigtig meget over afbrydelsen af derbyet mandag.«

»Vi er nu gået i gang med at debriefe vores spottere, som var på tribunen og på at gennemgå videomaterialet fra kampen for at identificere dem, der har forbrudt sig mod stadionreglementet, med henblik på at uddele karantæner,« siger Brøndbys administrerende direktør, der altså endnu en gang kan se frem til at hoste op og betale en klækkelig bøde for fansenes adfærd.

Det kan rivalerne fra FCK også som følge af affyret pyroteknik på værternes stemningstribune i løbet af mandagens 2-1-sejr til Brøndby.

De to københavnerklubber er med afstand de klubber i den danske Superliga, der indberettes oftest, fordi fansene forbryder sig mod stadionreglerne og affyrer pyroteknik.

Før mandagens derby var FC København indberettet 19 gange i løbet af de seneste 12 måneder for overtrædelse af reglerne om sikkerhed og orden på stadion - for Brøndby var det antal 14.

Og det er ikke peanuts, som fansene koster deres klubber.

Eksempelvis blev FC København straffet med en bødestraf på 250.000 kroner, da der under en kamp i december blev affyret omkring 160 stykker pyroteknik og 20 raketter i løbet af kampen.

Det er Fodboldens Disciplinærinstans, der uddeler bøderne efter kampdommeres indberetning - men noget kunne tyde på, at bøderegnen over de danske klubber altså ikke har den store effekt på fansenes brug af pyroteknik.