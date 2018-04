Når vejret er så strålende som det solskinsvejr, der i går strålede over Telia Parken i København, er det ikke svært at mærke fodboldglæden boble. Alligevel var formentlig en, der glædede sig bare lidt mere end de øvrige 21 spillere, der startede opgøret mellem FC København og AC Horsens, til at komme ind og mærke græsset i nationalarenaen.

Erik Johansson havde inden i går ikke spillet en superligakamp i 252 dage. Dengang var det sensommer i Danmark, sæsonen var endnu spæd, men dog gammel nok til at volde FC København alvorlige problemer. De problemer gik siden fra slemme til værre, og imens måtte svenskeren se passivt til med et ødelagt korsbånd. En frustrende tid, der nu er slut:

Lørdag eftermiddag gjorde han comeback.

»Det er dejligt at spille fodbold igen. Det er ikke en, der går over i historien som en af mine bedste, men det er dejligt at være på banen igen og komme ind i en kamprytme. Det er ikke mange kampe, jeg har spillet,« siger han og tilføjer:

»Det har sgu været hårdt. Det har været otte lange måneder væk fra fodbolden, så det er en fed følelse at være tilbage.«

Også træner Ståle Solbakken var begejstret for at have den forsvarsstyrmand tilbage, han har manglet så frygteligt:

»Han var ikke Beckenbauer, men det var skridt i den rigtige retning, og det var godt at få bekræftet, at fysikken er der, og at knæet holder. Han var lidt rusten, men havde han ikke været det, havde han ikke været menneskelig. Det var første 90 minutter, han spiller, siden han blev skadet,« lød det fra nordmanden.

Solbakken skal imidlertid ikke regne med at have Erik Johansson tilbage i fulde omdrejninger før næste sæson, for godt nok spillede han fuld tid mod AC Horsens, men det havde også den konsekvens, at han kom humpende ud til pressen bagefter med et hævet knæ. Om det holder vil de næste dage vise.