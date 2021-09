Så kom forløsningen.

AGF-fans havde ventet længe, men i opgøret mod Vejle fik 'De Hviiie' sæsonens første sejr, da de vandt med 1-0.

Scoringen faldt efter en times spil, da nyindkøbte og indskiftede Mikael Anderson sparkede bolden i kassen efter et godt forarbejde fra Albert Grønbæk

Herunder kan du læse B.T.s karakterer til AGF-spillerne i kampen mod Vejle.

Sådan giver B.T. karakterer 0 - Du betaler fansenes billetter

1 - Du skulle ikke have været på banen

2 - Du skal undgå spejlet i omklædningen

3 - Den har du selv glemt om en uge

4 - Godt gået, gamle!

5 - Fansene synger dit navn på vej hjem

6 - Wow! Du skal bades i champagne

Den redning efter 37 minutter. Den var SÅ vigtig for AGF, og det var svært at se, at Jesper Hansen er blevet 36 år i den aktion. Derudover havde han dog et par dårlige udspark, men det trækker op, at han formår at holde bolden ude af kassen i første halvleg.

Hold op en stor chance han havde på et hjørnespark i første halvleg. Der skal han simpelthen ramme målet. Defensivt så det egentlig udmærket ud, men uden at være prangende. Blev pillet ud i pausen, da der skulle ske forandringer.

Han er uhyggelig i luftspillet. Han vinder alle dueller, og var også tæt på at bringe 'De Hviiie' foran efter et hjørnespark i første halvleg.

Han kunne af og til ikke ramme vand fra en båd i dag. Hold op der var mange fejlafleveringer. Selv på helt simple afleveringer formåede han af og til ikke at ramme en mand. Defensivt var det godkendt.

Arbnor Mucollis hurtige fødder gjorde det af og til svært for Oliver Lund, men på en eller anden underlig måde formåede han konsekvent at komme godt ud af situationen i sidste øjeblik. Indlæggende skal der til gengæld arbejdes på. Alt for ofte er de uden adresse.

Modsat sin backkollega, så slår Eric Kahl gode indlæg, og det bliver farligt, når han kommer mod baglinjen og slår bolden ind i boksen. Havde dog svært ved at leve op til den fænomenale indsats i opgøret mod OB. I dag var det mere middelmådigt.

Det var ikke meget Brandhof var på bolden i dag. Han var faktisk helt usynlig, og sammen med sine midtbanekollegaer havde han svært ved at sætte noget offensivt sammen. Det resulterede i en udskiftning i pausen.

Var tilbage i startopstillingen efter, at David Nielsen havde sat ham på bænken mod OB. Men Olsen bragede ikke igennem og fik heller ikke bevist, at han fortjener at starte inde mod Silkeborg. Han var alt for lidt på bolden. Men af og til når har var på den, så skilte han sig godt af med den, og så viste han en enkelt gang, at han har et godt spark fra distancen. Men man kan godt tillade sig at forvente mere fra Patrick Olsen.

Han vil så gerne, og man kan blive Grøn(bæk) af misundelig over hans arbejdsiver. Han arbejder bare stenhårdt. Men efter en fremragende indsats mod OB, så var det også en middelmådig indsats af ham i dagens opgør. Oplægget til Anderson var dog aldeles fremragende.

Han fik tilkæmpet sig en del frispark, og lavede et par gode ting. Blandt andet en god dyb bold til Grønbæk i første halvleg, men han faldt for meget ud af kampen.

Han blev pakket godt sammen af Denis Kolinger, når han skulle tag duellerne mod ham. Men når han fik en duel mod de andre defensive folk hos Vejle, så kom han for det meste ud af duellerne som sejrsherre og kunne fordele spillet godt. Viste også sin styrke i boksen, da han fik vristet sig fri, me sendte bolden over mål i første halvleg.

Midtbanen fik ikke skabt noget som helst offensivt i første halvleg, og det tog han konsekvensen af i pausen, da han skiftede Frederik Brandhof og Frederik Tingager ud med Mikael Anderson og Mustapha Bundu. Det krævede også et systemskifte, og det gav pote, da Mikael Anderson et kvarter senere kunne bringe AGF foran med 1-0. Det skal David Nielsen have point for.

Indskiftere:

Drømmedebut for den nyindkøbte islænding. Han dukkede op som skudt ud af en gletsjer, da han sikkert sparkede bolden i kassen til 1-0 efter et fremragende forarbejde af Albert Grønbæk. Han fyldte generelt meget, efter han kom ind. Er han virkelig 15 millioner værd?

Det var ikke meget, vi fik set til 'hjemvendte' Bundu. Han havde et par enkelte situationer med blandet kvalitet. Han løb blandt andet bolden direkte ud over sidelinjen på et tidspunkt. Men det skal nok blive spændende at følge ham de næste kampe.

Uden for bedømmelse (ind efter 85 minutter)

Uden for bedømmelse (ind efter 85 minutter)