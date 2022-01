Smitten med covid-19 buldrer afsted i Danmark, og det seneste døgn er der registreret det højeste antal coronatilfælde på 24 timer under epidemien.

Helt eksakt 40.626 smittetilfælde hvoraf 2639 er reinfektioner – altså folk, der tidligere har været smittet.

Værst ramt er den københavnske vestegn, hvor ti af kommunerne lige nu dominerer top 10 over kommuner med mest smitte. Altså fuld plade.

Listen toppes aktuelt af Hvidovre Kommune, hvor der er konstateret 2.841 smittetilfælde blandt kommunens cirka 53.000 indbyggere de sidste syv dage.

Det betyder, at Hvidovres incidenstal er kravlet helt op 5.349 smittede pr. 100.000, hvilket er det højeste målt i den dansk kommune under hele epidemien. Og det betyder, at mere end én ud af 20 borgere i Hvidovre aktuelt har coronavirus.

»Den meget høje smitte betyder, at vores skoler og daginstitutioner er meget presset lige nu. Der er rigtig mange smittede børn og også mange smittede medarbejdere,« skriver Hvidovre Kommune i en mail til B.T.

Ifølge kommunen er der ingen enkel forklaring på, hvorfor smitten er blevet så høj blandt Hvidovres indbyggere.

»Men i Hvidovre ligger vaccinetilslutningen desværre i den lave ende, og det kan være noget af forklaringen,« svarer kommunen.

Adspurgt om der er bestemte områder i kommunen eller befolkningsgrupper, der bærer smitten, svarer kommunen, at Hvidovre »er ramt over en bred kam«.

»Der er ikke nogen bestemte områder i kommunen, som er særligt ramt. Hvidovre er ramt over en bred kam. Lige nu ser vi, at det især er børn og forældre, der bliver smittet og smitter hinanden. Det er både de små børn, som ikke er blevet vaccineret, og de større børn i skolen,« lyder det.

Ligesom tidligere opfordrer Hvidovre Kommune borgerne til at blive vaccineret. Og kommunens opfordring omfatter også vaccination af børn.

Da B.T. så sent som i tirsdags talte med formand for Ældre- og Sundhedsudvalget i Hvidovre Kommune, Arne Bech fra Hvidovrelisten, var han meget bekymret for den aktuelle smittesituation.

»Jeg har tidligere påpeget, at vi som kommune kommer til at mangle varme hænder, og det er netop det, vi ser nu. Det bekymrer mig,« siger han til B.T.

Hvidovre Kommune har på lige fod med mange andre danske kommuner svært ved at rekruttere nye social- og sundhedsmedarbejdere til ældresektoren på grund af generel SOSU-mangel og en høj beskæftigelse.

Dét, kombineret med et stigende antal coronasygemeldinger blandt det eksisterende plejepersonale, har affødt et betydeligt pres på Hvidovres ældresektor.

»Vi har heldigvis en god moral blandt vores ansatte og ligger totalt set på et solidt velfærdsniveau. Personalet løser opgaverne, men det er hårdt for dem,«

»Vi er i en fase, hvor vi i de kommende dage skal forsøge at analysere, hvor mange ekstra ressourcer man kan tilføre området,« lød det fra udvalgsformand Arne Bech.

Positivprocenten blandt PCR-testede borgere i Hvidovre ligger p.t. på svimlende 22,8 procent.

Der er foretaget i alt 12.456 blandt indbyggerne i Hvidovre gennem den seneste uge.

Siden man begyndte at registrere coronavirus i Danmark 27. januar 2020, har der været konstateret 17.399 smittetilfælde blandt Hvidovre Kommunes cirka 53.000 indbyggere.

Det svarer til, at cirka 32,8 procent af indbyggerne i Hvidovre foreløbig har været smittet med coronavirus.