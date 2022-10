Lyt til artiklen

Lørdag eftermiddag modtog Malene Eriksen til sin store overraskelse to mails fra rejseselskabet Detur.

Ligesom mange andre af selskabets kunder har hun fået sine rejser aflyst.

Der er dog ikke tale om rejser, hun skulle have været afsted på i år, som mange andre rejsende B.T. har talt med.

Nej, Malene Eriksen havde booket en uge på Kreta i sommerferien og en uge på Rhodos i efterårsferien – næste år.

Malene Eriksen havde set frem til at skulle på sommer- og efterårsferie med sine to børn til næste år. (Privatfoto)

»Det er ærgerligt, men jeg finder nok ud af noget andet, der er jo heldigvis lang tid til,« siger Malene Eriksen.

Hun skulle have været på ferie med sine to børn og håber nu, at hun kan få pengene retur fra Detur, så familien kan finde et alternativ.

»Det er heldigvis kun depositummet på 4.000 kroner, men det ville være en hjælp i forhold til at skulle betale for noget nyt,« siger Malene Eriksen, der dog ikke har de store forhåbninger om at høre fra Detur i nærmeste fremtid.

»Jeg prøvede at ringe til dem, men blev smidt af, og der står i den mail, jeg har modtaget, at jeg ikke skal kontakte dem, men at de vil kontakte mig,« fortæller Malene Eriksen.

Hun er dermed en i rækken af Detur-kunder B.T. har talt med, der ikke kan komme i kontakt med rejsebureauet.

B.T. har gennem længere tid beskrevet, hvordan en række danskere har følt sig snydt af Detur.

Flere har fået aflyst deres rejser med kort varsel, mens andre selv har måtte betale for deres hotel, selv om de har købt en pakkerejse.

Fælles for de mange Detur-kunder er, at de har store problemer med at komme igennem til rejseselskabet og problemer med at få deres penge retur.

B.T. har været i kontakt med flere danskere, der i øjeblikket modtager mails fra Detur om, at deres rejser i 2023 nu også bliver aflyst. Her er en af dem. Foto: Privat

Senest kunne B.T. fortælle, at Detur har aflyst hele den resterende chartersæson for 2022, og nu aflyser selskabet altså også rejser i 2023.

I de mails Malene Eriksen har modtaget står der om årsagen til aflysningen, at:

»De seneste års turbulens og udfordringer for rejse-, transport- og turismebranchen har i høj grad påvirket rejsendeskaren og omkostningerne for forretningen er både steget og vanskeligt at vurdere for fremtiden. På grund af disse omstændigheder har Detur besluttet at sætte driften på pause i en periode, og i den periode vil alle afgange blive aflyst«.

B.T. har henvendt sig til Detur og bedt om en kommentar til, hvor mange afgange selskabet aflyser i 2023, men de er ikke vendt tilbage på vores henvendelse.