Charterselskabet Detur melder, at »de har behov for en genstart.«

Det betyder, at Detur aflyser hele den resterende chartersæson for 2022.

Det fremgår af en mail fra rejseselskabet, som B.T. er i besiddelse af.

Detur skriver i mailen, at på grund af pandemien, strejker, pasproblemer, krig i Europa og meget mere, som har givet dem problemer i løbet af de seneste år.

»Detur har derfor besluttet at revidere driften for at lave en genstart med rekapitalisering af virksomheden samtidig med, at der gennemføres en reorganisering med blandt andet indførelse af forbedret og udviklet teknologi for bedre at kunne imødekomme de fremtidige udfordringer i bedste måde,« skriver de og fortsætter:

»Da det betyder ændringer i organisationen og i organisationens processer, vil produktions- og driftsaktiviteter midlertidigt blive sat på pause i en periode. Resten af ​​chartersæsonen 2022 vil blive aflyst. Vi beklager ulejligheden og besværet, dette kan forårsage for de rejsende, hvis ture nu ikke vil blive gennemført.«

B.T. har gentagende gange afdækket, hvordan Detur har haft problemer med deres rejser.

Senest har det været danske rejsegæster, som selv har skulle betale for deres ophold på hotellet. Det skete på trods af, at de har købt en pakkerejse og betalt på forhånd for turen.

Flere af gæsterne fik en seddel fra hotellet med Detur som afsender, men Detur afviser i den føromtalte mail, at sedlen er fra dem.

B.T. har forsøgt at få en kommentar fra Detur, men det har i skrivende stund ikke været muligt.