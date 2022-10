Lyt til artiklen

»Vi er studerende. Det er mange penge for os, som vi kunne have brugt på meget andet.«

Thilde Bligaard og hendes tre veninder har bestilt og betalt en rejse gennem charterselskabet Detur. Nu er de efterladt i uvished med 20.000 kroner mindre på kontoen.

Og veninderne fra Skive er ikke de eneste danskere, der lige nu mangler svar fra Detur.

B.T. har de seneste dage skrevet om en række fortvivlede Detur-kunder, der har købt en rejse, men ikke kan få kontakt til charterselskabet.

Men at de fire veninderne skulle havne i denne situation, havde de ikke regnet med.

»Vi rejste med Detur sidste efterår, og der gik alt fint. Så selvom de har fået dårlige anmeldelser (på Trustpilot, red.), købte vi en rejse til Alanya med afgang i efterårsferien,« fortæller 19-årige Thilde Bligaard.

Men nu er alle Deturs rejser blevet aflyst resten af året. Det ved Thilde kun, fordi hun har læst det i medierne.

»Vi har ikke fået noget af vide. Jeg har slet ikke hørt noget fra Detur, og når jeg prøver at kontakte dem, så siger telefonsvareren, at vi ringer udenfor åbningstiden.«

Thilde kan altså ikke komme igennem til Detur og kan derfor ikke få besvaret de spørgsmål, som presser sig på:

»Hvorfor sælger de rejser, hvis de er ved at gå konkurs? Og får vi nogensinde vores penge tilbage? Det føles som om, de røvrender en.«

B.T. har forsøgt at få en kommentar fra Detur, men det har i skrivende stund ikke været muligt.

I en tidligere mail forklarer selskabet, at deres aflysninger resten af året skyldes 'pandemien, strejker, pasproblemer, krig i Europa og meget mere.'

'Detur har derfor besluttet at revidere driften for at lave en genstart med rekapitalisering af virksomheden samtidig med, at der gennemføres en reorganisering med blandt andet indførelse af forbedret og udviklet teknologi for bedre at kunne imødekomme de fremtidige udfordringer i bedste måde,' lød det i mailen til B.T.