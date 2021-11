Hvis du søndag har problemer med at logge ind på sundhed.dk, borger.dk eller skat.dk, så er du langt fra den eneste.

Det bekræfter Thea Storm-Andersen, som er kommunikationskonsulent hos sundhed.dk.

»Vi oplever i øjeblikket ustabilitet. Nogle kan derfor komme på og andre kan ikke,« siger hun tilføjer:

»Det er også forskelligt, om man kan komme på fra telefonen eller fra computeren.«

Fejlen ligger hos Digitaliseringsstyrelsen, som har problemer med deres »login-løsning«.

Dog oplyser Thea Storm-Andersen, at det er muligt at få fat i sine sundhedsoplysninger via appen MinSundhed, dog er det ikke muligt at få svar på coronatest.

»Statens Serum Institut har svarproblemer, som de arbejder på at løse.«

B.T. følger sagen.