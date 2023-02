Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Stormen Otto får nu Samsø Rederi til at aflyse flere afgange fredag.

Det oplyser rederiet på sin Facebook-side.

Der er tale om i alt 11 færgeafgange i tidsrummet 12.45 til 22.00 fredag.

Aflysningerne gælder både på ruten Sælvig-Hou og på ruten Sælvig-Aarhus.

»Da vejrprognoserne for fredag d. 17/2 over middag melder om hård eller stormende kuling med vindstød af stormstyrke, er det desværre ikke muligt at sejle med færgerne mellem Samsø og Jylland, så derfor er der aflysninger på begge færgeruter,« skriver Samsø Rederi.

Rederiet forventer normal drift igen fra lørdag morgen og beklager de gener, det må få for kunderne.

Hvis man har billet til en af de berørte afgange annulleres og refunderes den automatisk, oplyser rederiet.

Der er ifølge DMI udsigt til, at stormen Otto rammer dele af landet med vindstød af orkanstyrke.

DMI forventer, at fredagen starter med regn, inden at blæsevejret tager til senere på fredagen.

Stormvejret ventes at aftage fredag sidst på aftenen og natten til lørdag.

Det er særligt Nordjylland, Djursland, den vestlige del af Midtjylland, Bornholm og Nordsjælland, som står til at blive ramt af Otto.