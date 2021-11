Radikale Venstres spidskandidat i Odense, Susanne Crawley, måtte onsdag se sig overhalet af sin yngre partifælle, der var nummer to på stemmesedlen.

Med de personlige stemmer talt op står det klart, at Anne Skau Styrishave er den store vinder i Radikale Venstre Odense.

Selvom det er Susanne Crawleys bedste kommunalvalg nogensinde, så er de 1.742 personlige stemmer ikke nok til at indtage partiets førsteplads.

Anne Skau Styrishave har nemlig fået 2.839 personlige krydser. Det valgresultat er hun da også ret godt tilfreds med.

»Jeg er helt vildt stolt og ydmyg over, at der er så mange, som har følt sig repræsenteret i den valgkamp, vi har ført,« siger Anne Skau Styrishave.

Radikale Venstre i Odense har generelt haft et godt valg og er gået frem med 3,1 procent siden sidste valg i 2017. Det betyder, at de går fra et til to mandater i byrådet.

Anne Skau Styrishave kan derfor kalde sig for byrådsmedlem. Valgresultatet ændrer dog ikke på, at Susanne Crawley beholder sin post som rådmand i Børn- og Ungeforvaltningen. Det ser Anne Skau Styrishave dog ikke som et problem.

»Susanne og jeg har jo arbejdet tæt sammen i mange år, og vi deler det samme politiske projekt,« forklarer hun.

Ser man på valgresultaterne fra kommunalvalgene de sidste 20 år, har ingen radikal kandidat i Odense fået så mange personlige stemmer tidligere.

Anne Skau Styrishave stillede også op ved regionsrådsvalget, hvor hun fortsat venter på de personlige stemmer.