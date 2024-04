Beliggenhed betyder alt for prisen på en bolig.

Det er endnu engang blevet bevist.

I den grad.

Det skriver TV 2 Østjylland.

Der er to værelser og en stue i sommerhuset, men så er der lige udsigten. Foto: &Living. Vis mere Der er to værelser og en stue i sommerhuset, men så er der lige udsigten. Foto: &Living.

Et 66 år gammelt sommerhus på 55 kvadratmeter er nemlig blevet sat til salg til 10.998.000 kroner.

Adressen er Havlundsvej 38 i Egå.

Der er kun to værelser og en stue i huset, men så er der udsigten.

Og det er den, der koster.

Der er nemlig frit udsigt over vandet.

Sommerhuset og den attraktive grund er til salg ved ejendomsmægleren &Living.

Indehaveren af forretningen, Thomas Bo Jensen, fortæller at den høje pris ikke er usædvanlig.

Til TV 2 Østjylland siger han:

»Der er huse derude til over 17 millioner kroner, så det er ikke unormalt, at en grund koster 10 millioner, og så ligger der et hus på, de også skal have lidt for.«

Huset ligger i det attraktive område Skæring Strand.

Det har været sat til salg i 14 dage hos &Living, som har fået et bud på sommerhuset. Det bud forventer de snart at kunne omsætte til en handel.

Ejendomsmægleren vil ikke fortælle, hvor højt buddet er.