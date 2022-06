Lyt til artiklen

Fra bagende sol til tunge regnvejrsskyer. Det danske sommervejr er ustadigt.

Derfor er der nok også mange, der flyver fra Danmark mod varmere himmelstrøg i de kommende måneder.

Men selvom flere lykkeligt har glemt det, så lurer coronaen stadig derude.

Derfor er der lige et par ting, du skal have styr på, inden du sætter kurs mod lufthavnen. For hvilke rejserestriktioner er det lige, der gælder i det land, du har planer om at slikke sol i?

Vi har lavet en liste over corona-situationen i ti af de mest populære sommerferiedestinationer.

Vær opmærksom på, at rejserestriktionerne kan have ændret sig siden artiklens udgivelse. Og at der kan gælde andre regler for børn og unge under 18 år.

Du kan holde dig opdateret på Udenrigsministeriets rejsevejledninger.

Frankrig

Har du planer om at fylde dig med croissanter eller sippe chardonnay på en fortovscafé?

Der er ikke meget, du som færdigvaccineret skal forholde dig til. Du skal bare huske dit europæiske coronapas, så du kan fremvise dokumentation for, at du er færdigvaccineret (tidligst 7 dage efter 2. vaccination.)

Kan du fremvise et positivt testresultat, der er mindst 11 dage og højst 6 måneder gammelt, kan du ligeledes slippe for en pind i næse eller mund.

Men er du hverken færdigvaccineret eller tidligere smittet, skal du kunne fremvise en negativ pcr-test, der er højst 72 timer gammel, eller en negativ antigentest, der er højst 48 timer gammel.

Du kan læse mere på Danmarks Ambassade i Paris' hjemmeside. Vær opmærksom på, at der gælder andre regler for de franske oversøiske territorier.

Grækenland

Står menuen i stedet på gyros, tzatziki og ouzo? Så er det en anden sag.

Der er nemlig i skrivende stund ingen coronarelaterede restriktioner for indrejse til Grækenland.

Til gengæld skal du huske mundbind. I offentlig transport, på færger og apoteker er det nemlig stadig påkrævet.

Du kan læse mere på Danmarks Ambassade i Athens hjemmeside.

Skal du ud og rejse? Se rejsevejledninger her Du skal være opmærksom på, at der er risiko for smitte med corona i hele verden. Du bør læse om indrejseregler, karantæne- og testkrav for din rejsedestination, på ambassadernes covid-19-sider. Find din rejsedestination øverst i søgefeltet her. Mange lande har fortsat helt eller delvist indrejseforbud for nogle rejsende. Undersøg, om din rejseforsikring dækker covid-19-relaterede udgifter, inden du rejser. Kilde: Udenrigsministeriet

Italien

Heller ikke hvis du skal vade rundt i vinmarker eller slubre spaghetti i dig, skal du tænke på at fremvise coronapas.

Men skal du med kollektiv trafik, skal du huske mundbind. Det gælder frem til 30. september.

Du kan læse mere på Danmarks Ambassade i Roms hjemmeside.

Spanien

I det spanske er alle indrejserestriktioner for rejsende fra Danmark ophævet.

Det betyder, at du hverken skal fremvise coronapas eller negativ test ved indrejse, ligesom der heller ikke er krav om mundbind i kollektiv transport.

Du kan læse mere på Danmarks Ambassade i Madrids hjemmeside.

Tyrkiet

Der er ingen rejserestriktioner for indrejse til Tyrkiet.

Ej heller regler for brug af mundbind, medmindre du skal besøge et hospital.

Du kan læse mere på Danmarks Ambassade i Tyrkiets hjemmeside.

Bulgarien

Skal du flade ud ved Sortehavet eller drikke shots i Sunny Beach?

Så er der ikke meget at være opmærksom på. 1. maj 2022 frafaldt alle indrejsekrav til Bulgarien nemlig.

Det anbefales dog, at man begrænser sine sociale kontakter, undgår steder med mange mennesker og sørger for et højt niveau af personlig hygiejne.

Desuden lyder opfordringen, at man holder en social distance på 1,5 meter fra andre. Du kan læse mere på Danmarks Ambassade i Bulgariens hjemmeside.

Cypern

I den kontrollerede del af Republikken Cypern, er der ikke længere rejserestriktioner ved indrejse.

Skal du med offentlig transport, er mundbind dog påkrævet, ligesom det ved store forsamlinger af mennesker anbefales, at man bærer mundbind.

Du kan læse mere på Danmarks Ambassade i Grækenlands hjemmeside.

Malta

Skal du på ø-ferie til Malta, er det om at holde tungen lige i munden. Her er nemlig stadig flere gældende rejserestriktioner.

Er du færdigvaccineret, skal du fremvise det europæiske coronapas for at dokumentere vaccination. Og her skal du være opmærksom på, at 2. stik skal være modtaget for mere end 14 dage siden og mindre end 270 dage siden.

Som tidligere smittet skal du ligeledes fremvise coronapas. I Malta anses du som immun 180 dage efter konstateret smitte.

Er du hverken vaccineret eller tidligere smittet, skal du kunne fremvise en højst 24 timer gammel antigentest eller en højst 72 timer gammel pcr-test.

Du kan læse mere på Danmarks Ambassade i Italiens hjemmeside.

Portugal

Inden du kan nyde portvin i aftensolen, skal der styr på rejserestriktionerne. Dem har de nemlig ikke helt sagt farvel til i Portugal.

Har du fået tre stik – eller to stik inden for 270 dage – skal du fremvise coronapas ved ankomst. Det samme gælder som tidligere smittet, hvor dit immunitetspas her gælder fra 11 dage og op til 180 dage.

Er du ikke vaccineret eller tidligere smittet, skal du kunne fremvise en negativ antigentest, der er højst 24 timer gammel. Eller en pcr-test, der er højst 72 timer gammel.

Men går turen til Madeira eller Porto Santo, er der ingen krav om hverken coronapas eller negativ test. Her kan der dog være coronarestriktioner på barer og lignende. Du kan læse mere på Danmarks Ambassade i Portugals hjemmeside.

Egypten

Også hvis du skal se pyramiderne i Kairo eller snorkle i det krystalblå vand, skal du se dig for.

I Egypten skal du nemlig enten være fuldt vaccineret (14 dage fra stik nummer to) eller kunne fremvise en højst 72 timer gammel negativ pcr-test eller en højst 48 timer gammel antigentest.

Er du tidligere smittet, kan du først rejse til Egypten, når du får dit coronapas tilbage eller kan fremvise en negativ test. Det gælder også, hvis du er fuldt vaccineret.

Du kan læse mere på Danmarks Ambassade i Egyptens hjemmeside. Her står der blandt andet, at coronapasset skal være på engelsk, have en QR-kode og medbringes i papirform.