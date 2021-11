Den stigende smitte med corona gør, at der nu kommer nye teststeder i Region Nordjylland.

Vi skal til det igen.

Hvis du skal på restaurant eller benytte en række af byens kulturelle tilbud, skal du atter have coronapasset frem – og det betyder også, at mange os igen skal til at have en vatpind i halsen eller næsen med jævne mellemrum.

Derfor har Region Nordjylland oprettet nye testcentre, som åbner mandag 15. november

Hurtigtest:

City Syd, Aalborg Storcenter, Hobrovej 452, 9200 Aalborg

Derudover er det fortsat muligt at få en lyntest ved Gammeltorv i Aalborg, hvor åbningstiderne fra uge 46 er alle dage fra 8-20. Det samme gør sig gældende i Aalborg Lufthavn fra uge 46.

PCR-test:

Nørreundby Idrætscenter, Lerumbakken 11, 9400 Nørresundby holder åbent alle dage fra 9-17

Det er fortsat muligt at blive testet i Vejgaard Bymidte fra 9-17 alle ugen dage og på Aalborg Universiteshospital Syd, hvor du kan se åbningstider her.

Ved en PCR-test skal du have bestil tid inden på Region Nordjyllands hjemmeside.

På Twitter skriver Region Nordjylland, at der er flere testcentre på vej.