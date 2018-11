'Rasmus Paludan er en blanding af flodhesten Dolph og en ung Glistrup på Redbull'.

Sådan indleder Politikens ansvarshavende chefredaktør, Christian Jensen, sit debatindlæg om formanden for partiet Stram Kurs i Politiken søndag.

Rasmus Paludan er i 2018 blevet landskendt for sine demonstrationer i ghettoer og andre områder med en høj koncentration af beboere med udenlandsk baggrund, som han filmer og efterfølgende lægger på YouTube.

I videoerne, som især er populære blandt børn og unge, kan man ofte se mørklødede personer blive ophidsede og true Rasmus Paludan, og ifølge Christian Jensen skyldes det politikerens provokationer, der ifølge Jensen omfatter ytringer som 'homoperkere', 'samfundstabere' og 'Lortemuslimer skal rejse hjem til deres lortelande'.

Den blå flodhest Dolph er opfundet af komikeren Mikael Wulff og er en stor, larmende, voldelig og stærkt højreorienteret satirefigur over netop den danske højrefløj.

Den opførsel får chefredaktøren til at kalde Rasmus Paludan 'en gemen nar' og lave ovenstående sammenligning. Han kalder desuden Paludan en 'hadprædikant', der ødelægger den demokratiske dialog og skal stoppes, 'før han forfører vores børn'.

Debatindlægget kommer efter en uge, hvor Politiken har skrevet intenst om Rasmus Paludan, og ifølge politikeren selv er det hele sat i værk af avisen, fordi de er bange for ham.

»I en uge har de forsøgt at fremstille mig som en pauseklovn, der bliver latterliggjort af børn. Men det viser sig nu, at det mener de jo ikke. Hvis jeg bare var det, ville han ikke skrive en hel leder, hvor han rakker mig ned,« siger Stram Kurs-formanden til B.T.

»Det viser, at de er dybt skræmte over, at jeg som den første i 10-20 år formår at appellere til hele det segment af kommende vælgere, som alle politikere søger at ramme,« siger Paludan.

Rasmus Paludan.

»Det mest pinlige er næsten, at han 'fatshamer' mig ved at sammenligne mig med den tykke flodhest Dolph. Det er under niveau for en ansvarshavende chefredaktør,« siger Rasmus Paludan, som derimod ikke har noget imod sammenligningen med Glistrup.

»Det kan jeg egentlig kun opfatte som et hædersmærke, og når han tilføjer, at jeg har drukket en masse koffein, er det vel en erkendelse af, at jeg er skarp i hjernen«, siger han.

Rasmus Paludan afviser, at han bruger faste udtryk som 'homoperker' og 'lortemuslimer', men bekræfter, at han ytrer sig om, at visse mennesker bør 'tage hjem til deres lortelande', hvilket også er et erklæret mål for partiet Stram Kurs.

»Derudover er det absurd, at han siger, at jeg ødelægger den demokratiske dialog. Jeg laver jo ikke andet end demokratisk dialog. Om nogen politiker i dette land gør jeg det, når jeg tager rundt i hele landet og møder folk til en ærlig dialog«, siger Paludan.

Når Christian Jensen vælger at gå så hårdt til angreb på en politiker, sker det på grund af frygt, mener Rasmus Paludan.

»Christian Jensen er bange, fordi mange tilslutter sig mit parti. Det er rigtigt, at nogle kun opsøger mig, så de kan få en sjov selfie, men folk skriver seriøse henvendelser til mig hele tiden. Man skriver ikke 30 linjer i en mail til mig om, at man er enig i mine holdninger, hvis man ikke tager det seriøst, og det er der rigtig mange, der gør,« siger Paludan, der tilføjer, at han i den næste tid vil skrue ned for demoerne og i stedet koncentrere sig om at indsamle vælgererklæringer, så Stram Kurs kan stille op til folketingsvalget.

Ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriets hjemmeside går det støt fremad for partiet, som 2. juni havde 147 vælgererklæringer, men 5. november var nået op på 2.187 af de 20.109 vælgererklæringer, som skal samles ind for at stille op.

Christian Jensen afviser over for B.T., at Politiken modsiger sig selv, når avisen både fremstiller Rasmus Paludan som en pauseklovn og en person, der skal advares imod.

Mogens Glistrup (1926-2008) dannede Fremskridtspartiet og huskes især for sine bemærkninger om, at 'muhamedanere' ikke hører til i Danmark.

»Vi skildrer et uhyggeligt fænomen, der har bredt sig den seneste tid. Det er det, vi beskriver i vores journalistik. Jeg tager personligt stilling til ham i min kommentar, hvor jeg advarer forældre mod hans hadefulde retorik og adfærd og opfordrer dem til at holde øje med, hvad der foregår,« siger han.

»Han har jo tusindvis af følgere, og hans hadefulde demonstrationer rundt omkring i landet samler mange mennesker, og hans videoer bliver set i et uhyggelig stort omfang,« siger Christian Jensen.

Chefredaktøren holder fast i, at Paludan er skadelig for den demokratiske dialog.

»Ramus Paludan – man kan sagtens vælge at se ham som en latterlig figur, hvilket han også er, men der er også en alvor, fordi han sparker til dem, der ligger ned i forvejen, hvilket ikke hjælper nogen dialog. Så det er noget sludder, det, han siger«.

Chrstian Jensen har været ansvarshavende chefredaktør på Politiken siden 2016. Inden da var han chefredaktør på Information i en årrække.

Og Christian Jensen giver ingenting for Paludans anke mod at blive sammenlignet med en flodhest.

»Jeg mener ikke, han skal afmåle den slags – det, han bedriver, er så nederdrægtigt og vederstyggeligt, som det kan blive, og min metafor er intet at regne, i forhold til hvad han udsætter andre for«.

