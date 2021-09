Det er godt for helbredet, godt for miljøet og godt for samvittigheden. Der er mange gode grunde til at vælge at tage cyklen i skole eller på arbejde.

Og mandag morgen er der endnu en grund.

For cykler du i morgentimerne over Limfjordsbroen eller på cykelpendlerruten ved Hjørringvej, så vil du blive klappet og råbt frem af entusiastiske skoleelever og børnehavebørn.

Det er Aalborg Kommune, der står bag initiativet, som er en del af Cyklistforbundets kampagne 'Vi cykler til arbejde'.

»I foråret var der mange, der ikke cyklede så meget, som vi plejer, fordi vi sad derhjemme. Men nu skal vi cykle os tilbage til hverdagen igen,« siger Mads Duedahl (V), der er rådmand i Sundheds- og Kulturforvaltningen i Aalborg Kommune, og fortsætter:

»Vi skaber lidt bjergetapestemning for at hylde cyklisterne, der kæmper sig på arbejde og i skole, men også for at drille og motivere folk i bilerne til at overveje den sundere jernhest i stedet for.«

På de udvalgte strækninger vil der ligeledes blive delt vandflasker ud til forbipasserende cyklister.

Og der er brug for noget ekstra motivation for at få aalborgenserne op på cyklen, lyder det fra Hans Henrik Henriksen (S), der er rådmand for By- og Landskabsforvaltningen:

»Det er jo bæredygtigt at springe på cyklen i stedet for at starte bilen, men desværre er antallet af cyklister faldende. Og når vi samtidig har gang i mange infrastrukturprojekter, giver det trængsel i bytrafikken. Derfor håber jeg, at kampagnen kan være med til at flytte flere fra bilen og op på cyklen,« siger han.

Til daglig passerer der i gennemsnit over 5.000 cyklister over Limfjordsbroen.