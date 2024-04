Historisk mange terrordømte og dem, der er blevet radikaliseret bag tremmer, vil snart blive lukket ud af både de danske og europæiske fængsler.

Og det skaber en ny terrortrussel. Ikke mindst mod Danmark.

Det viser en nylig rapport fra Bjelkegruppen, som formanden for indsatsgruppen over for DR kalder »en stor udfordring.«

»De terrordømte og radikaliserede er en væsentlig faktor i trusselsbilledet i Danmark og i hele Vesten, og det er særligt, fordi der vil blive løsladt så mange,« siger Henrik Bjelke Hansen til mediet.

Siden 2015 har mindst 35 fængslede personer udført terrorangreb i Europa. I perioden 2019-2020 slog terrordømte i syv tilfælde til under et år efter deres løsladelse, viser rapporten.

Selvom personer med en tidligere tilknytning til blandt andet Islamisk Stat eller terrordømte snart kommer ud af de danske fængsler, er det ikke ensbetydende med, at de kommer helt på fri fod.

De fleste af de dømte står nemlig til udvisning og bliver derfor flyttet til udrejsecentret Kærshovedgård, hvor de skal være, indtil udvisningen kan gennemføres.

Her vurderer man i rapporten, at der er behov for at styrke kontrollen med de dømte i den kritiske periode, efter de er blevet løsladt, hvor man blandt andet vil indhente inspiration fra Storbritanniens og Frankrigs kontrolforanstaltninger.

Ifølge rapporten anbefaler man for eksempel begrænset våbenadgang, kontrol med internetaktiviteter og mobiltelefon, mulighed for elektronisk overvågning i form af fodlænke samt psykologbistand og mentorstøtte.

Bjelkegruppen blev nedsat i 2020 af regeringen for at styrke indsatsen over for terrordømte og personer, der udviser tegn på radikalisering.