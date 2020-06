Da en begravelse lørdag nærmede sig sin afslutning, og kisten skulle bæres ud til rustvognen, trillede en lastbil med nyudklækkede studenter forbi kirken.

Inde på kirkepladsen stod Mikael Justesen, der til daglig er direktør hos TV2/Nord i Nordjylland og bemærkede studentervognen.

Det var dog ikke just positive fornemmelser, der instinktivt poppede op i ham.

Mange, hvis ikke alle, er formentlig bekendt med, at en studentervogn ofte hælder til den larmende side med høj musik, skrål og masser af alkohol.

Mikael Justesen nåede derfor at få bange anelser.

»Studentervognen kører forbi. Kirken er lige op ad vejen, så det er meget tæt på. Der når jeg at tænke: 'Ups. Hvad sker der nu?' Hvad kunne de finde på i deres formentlig ikke helt appelsinfrie tilstand,« siger Mikael Justesen dagen derpå til B.T.

Men det skulle vise sig, at disse tanker blev gjort til skamme.

Begravelsen foregik i Nordjylland ved Sæby Kirke. Mikael Justesen var én af de fremmødte ved begravelsen, da afdøde var en del af Mikael Justesens hustrus familie. Sammen med de resterende fremmødte stod han og ventede ude foran kirken. På grund af coronavirus skulle kisten mod traditionen bæres ud til sidst.

Derfor var det samtlige fremmødte ved begravelsen, der fik øje på studentervognen. Men stik imod Mikael Justesens bange anelser, viste de knap 20 studenter sig fra deres bedste side.

Var du med på studentervognen, så hører B.T. gerne fra dig. Skriv til os på 1929@bt.dk.

Og de pårørende fik et øjeblik, de sent vil glemme.

»Studenterne stod helt stille med huerne i hånden og kiggede mod kirken. Musikken var skruet ned, og de var helt stille. Det var meget smukt, sødt og ekstremt velopdragent. De vidste bare, hvad de skulle gøre i den situation.«

»Det var super livsbekræftende på en ellers trist dag. De var stille i 10-15 sekunder, og bagefter kunne man så høre dem larme igen. Det var helt fint, for livet går jo også videre. Det var i hvert fald lige i hendes (afdøde, red.) ånd, hvilket flere fra hendes familie også sagde bagefter.«

»Hvordan de nåede at opdage, at der foregik noget, det ved jeg ikke. Men det var rørende og et stort samtaleemne, da vi drak kaffe bagefter. Det kan jeg love dig.«

Efter Mikael Justesen gik til tasterne på Facebook og skrev om oplevelsen, er opslaget blevet delt mere end 12.000 gange på 18 timer og har høstet over 1.000 kommentarer. Alle er enige i Mikael Justesens afsluttende bemærkning i opslaget:

'Tak fordi I midt i jeres jubel fandt det passende at standse festen et kort øjeblik i respekt. Det rørte de nærmeste pårørende og alle os andre.'

'Så kære unge studenter: I får hermed alle sammen en ekstra karakter, et rent 12-tal i ordentlighed, høflighed og dannelse'.