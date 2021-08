53-årige Mianne Søndergaard tillader ikke coronavaccinerede gæster på sit bed and breakfast, der ligger i Sønderjylland.

Det fortæller hun til Jydske Vestkysten, mens hun overfor B.T. uddyber sine bevæggrunde for at afvise de mange potentielle gæster, som har taget imod stikkene.

»Jeg har et dårligt helbred, og nu kræver det endnu mere rengøring for at kunne have gæster, og det er ret hårdt for mig,« forklarer hun.

Dette er dog ikke den eneste grund.

Mianne Søndergaard har afvist mange potentielle gæster, da de var vaccinerede. Foto: Foto: Mianne Søndergaard Vis mere Mianne Søndergaard har afvist mange potentielle gæster, da de var vaccinerede. Foto: Foto: Mianne Søndergaard

Mianne Søndergaard er nemlig også en stærk modstander af coronavaccinen, som hun slet ikke mener bør omtales som en vaccine.

»Jeg kender en del, som får bivirkninger af at komme for tæt på folk, der har fået sprøjterne, og jeg skal ikke nyde noget af pludselig at få menstruation igen, andre hormonelle forstyrrelser eller blodpropper, fordi jeg får spike-proteinet, der begynder at formere sig i min krop,« forklarer hun og uddyber, at det jo også er et privat hjem og derfor svært at sikre ordentlig afstand, ensretning og så videre.

Hun mener ikke, at vaccinen er godkendt, kun nødgodkendt. Hun bliver heller ikke coronatestet eller spritter af, som myndighederne ellers opfordrer til.

»Jeg er mistroisk, og jeg vil ikke have det værre, end jeg har det i forvejen.«

»Jeg tror ikke på, at sprøjterne er ufarlige, men jeg ved det ikke, og derfor lader jeg tvivlen komme mig til gode og siger, at lige nu skal jeg passe på mig selv.« Mianne Søndergaard

Hun døjer i forvejen med migræne, hold i ryggen og hybermobiltet. Sygdomme, som hun har formået at holde nogenlunde for døren med almindelige kosttilskud.

Hun har fjernet sit bed and breakfast fra udlejningssiden booking.com, og der har ikke været gæster i et år.

Derfor er de afhængige af Miannes mands indtægt, hvis de vil blive i deres hjem.

Om coronavaccinerede for evigt er bandlyst fra Bylderup-Bov bed and breakfast, ved Mianne Søndergaard endnu ikke, men hun vil vente at se, hvad de langsigtede resultater af vaccinerne bliver.

Sundhedsminister Magnus Heunicke blev vaccineret imod covid-19 i mandag den 7. juni 2021. Sundhedsministeren blev vaccineret med Pfizer BioNTech. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix) Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Sundhedsminister Magnus Heunicke blev vaccineret imod covid-19 i mandag den 7. juni 2021. Sundhedsministeren blev vaccineret med Pfizer BioNTech. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix) Foto: Mads Claus Rasmussen

»Jeg tror ikke på, at sprøjterne er ufarlige, men jeg ved det ikke, og derfor lader jeg tvivlen komme mig til gode og siger, at lige nu skal jeg passe på mig selv.«

Mianne Søndergaard ønsker, at der også skal være fristed for dem, som ikke ønsker at få en vaccine.

»Os der ikke får den (vaccinen, red.) mister arbejde og kan ikke tage uddannelse, så hvem er det, der bliver diskrimineret? Det er da ikke dem, der får sprøjten, det er os.«

Hans Jørn Kolmos, professor i klinisk mikrobiologi på Syddansk Universitet, afviser at man kan få bivirkninger ved at være tæt på nogen, der har modtaget coronavaccinen.

Hvad er et spike-protein? Spike-proteinet stikker ud af overfladen på et coronavirus.

Spike-proteinet fungerer som en nøgle til at åbne cellerne.

Når virus muterer kan det bl.a. ske ved, at spike-proteinet ændrer sig. Det kan fx medføre, at den nye virusvariant har lettere ved at binde sig til celler i luftvejene og dermed bliver mere smitsom.

De vacciner, der anvendes på nuværende tidspunkt baserer sig på, at kroppens immunforsvar lærer at genkende spike-proteinet. Det er derfor, det kan have betydning for vaccinernes effektivitet, hvis virus muterer, og spike-proteinet kommer til at se anderledes ud. Kilde: Coronasmitte.dk

»Det er forkert. Der er ingen plausibel biologisk begrundelse for, at det skulle være sådan. Der er heller ingen praktiske observationer, der siger, at det skulle være tilfældet,« siger han til B.T.

Han afviser også, at vaccinerne ikke er godkendte, men kun nødgodkendte.

»Det passer ikke. Vi laver altså ikke eksperimenter på mennesker. Vaccinerne er godkendte, men det er rigtigt, at de blev indført betinget godkendt, så vi kunne komme hurtigere i gang. Det betyder, at man i starten løbende skulle levere data, men vi har for længst passeret den grænse. I dag er der vaccineret flere hundrede millioner mennesker, så jo, vaccinerne er totalt godkendt.«

Han påpeger, at der næppe findes mange andre vacciner, der er afprøvet på så mange mennesker inden for så kort tid.