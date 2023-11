Lars Findsen sidder tilbage med en fornemmelse af, at sagen mod ham ikke kunne have foregået uden Statsministeriets indblanding.

Sådan lyder det onsdag fra den suspenderede FE-chef Lars Findsen, da han gæster TV 2 News-programmet 'Lippert', og åbent deler sine meninger om de sager, der blev droppet mod ham og den tidligere forsvarsminister Claus Hjort i sidste uge.

»Når man sætter sådan noget her i gang, så starter det ikke nedefra. Så forudsætter det, at man træffer en beslutning på regeringsniveau.«

Adspurgt i programmet, om han har et indtryk af, at Statsministeriet spillede en større rolle, end departementschefen (Barbara Berthelsen, red.) og statsministeren (Mette Frederiksen, red.) giver udtryk for, lyder det:

»Ja, det er mit indtryk. Og jeg tror ikke, at jeg står alene med det indtryk.«

Tirsdag afviste Mette Frederiksen til en spørgetime med statsministeren, at der har været usaglige hensyn, herunder politisk indblanding, i forbindelse med FE-sagen.

»Jeg er meget tilbageholdende med at diskutere efterretningstjenesternes arbejde i Folketingssalen. Jeg er som mange andre underlagt en tavshedspligt, og den vil jeg opfordre alle til at leve op til,« udtalte statsministeren blandt andet til Folketinget tirsdag.

I programmet onsdag udtalte Lars Findsen videre, at sagen mod ham udelukkende handlede om kabelsamarbejdet.

»Det højesteret har sagt, er, at det her grundlæggende handler om kabelsamarbejdet. Det er ikke at betragte som hemmeligt. Så det kan vi sige, at det handler om,« lød det fra den tidligere FE-chef.

Det var d. 1 november, at det således kom frem, at sagerne mod de to og en 63-årig tidligere PET-ansat blev droppet.

Det oplyste anklagemyndigheden i en pressemeddelelse med en begrundelse om, at Højesteret få dage før havde besluttet, at sagerne mod Lars Findsen og Claus Hjort Frederiksen skulle køre for delvist åbne døre.

Ifølge anklagemyndigheden droppede man sagerne, fordi det ikke længere ville være betryggende at »stille de højt klassificerede oplysninger, som sagerne handler om, til rådighed for straffesagerne klassificerede oplysninger i retten.«