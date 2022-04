Børn, der tisser i bukserne, fordi de ikke vil bruge toiletterne, indtørrede madrester på gulvet, gammelt støv og afføring på væggene.

Det er nogle af de uhumske forhold, B.T. Aarhus i december kunne fortælle, var virkeligheden på den aarhusianske skole Tranbjergskolen.

Her stod flere forældre frem og fortalte, at de sommetider oplevede, at der slet ikke blev gjort rent.

Samme oplevelse havde Heidi Printzen. I december stod hun ligeledes frem og fortalte om forholdene på sin tiårige datters skole, Strandskolen i Risskov i Aarhus.

»Tidligere har min datter fint kunnet bruge toiletterne på skolen, men nu vil hun hellere holde sig en hel dag, fordi toiletterne simpelthen er så ulækre. En dag kom hun løbende hjem og skulle bare helt vildt meget på toilettet, men kunne ikke få sig selv til at gøre det på skolen, fordi der er tis på brættet og papir på gulvet,« fortalte hun.

Forældrene på Tranbjergskolens afdeling på Kirketorvet har blandt andet lagt mærke til, at det ofte flyder med madrester og affald. Vis mere Forældrene på Tranbjergskolens afdeling på Kirketorvet har blandt andet lagt mærke til, at det ofte flyder med madrester og affald.

Efter B.T.s afsløringer lagde rådmand for Børn og Unge i Aarhus Kommune Thomas Medom (SF) sig fladt ned.

»Det er vigtigt for mig at understrege, at den rengøringskvalitet, der har været på enkelte steder, ikke er acceptabel. Hverken nu, i en tid med voksende smittetal, eller på andre tidspunkter,« skrev han i et brev sendt til skolebestyrelserne i Aarhus Kommune.

I samme omgang fortalte han, at området har høj prioritet i kommunen.

Hvor rent er der på dit barns skole?

Og nu er der nyt i sagen.

Folkeskolerne i Aarhus får i det kommende år nye muligheder for ekstra rengøring i middagspausen.

I en pressemeddelelse oplyser Aarhus Kommune, at skolerne får tildelt et engangsbeløb på i alt 3,5 millioner kroner, som de kan bruge på at få rengjort skoletoiletterne midt på dagen.

Aarhus Kommune skriver, at indsprøjtningen netop er en konsekvens af en periodevis svigtende og mangelfuld rengøring som følge af leverandørskifte og problemer med at rekruttere tilstrækkeligt rengøringspersonale.

Her har en forælder taget et billede af store nullermænd og støv i klasselokalet på Tranbjergskole. Vis mere Her har en forælder taget et billede af store nullermænd og støv i klasselokalet på Tranbjergskole.

»Det siger næsten sig selv, at en ekstra rengøring af toiletterne midt på dagen vil have stor betydning for elevernes lyst til at bruge toiletterne og indtrykket af rengøringens standard generelt. Samtidig kan vi konstatere, at det går støt fremad med tilfredsheden i rengøringen i skolens øvrige arealer. Så vi arbejder målrettet for at løse de udfordringer, der har været,« siger Nikolaj Harbjerg, økonomi- og administrationschef i Børn og Unge.

De 3,5 millioner kroner finansieres af Børn og Unge centralt og er således en ekstra indsprøjtning til mere rengøring.

Skoler, der allerede har indført middagsrengøring sammen med deres leverandører, vil også få andel af de 3,5 millioner kroner. Ordningen kører i et år og ventes at være på plads nye steder fra medio maj.

»Skolerne afgør selv, hvordan de bedst bruger pengene til rengøring. Der kan også være lokale forskelle på, om arbejdet skal udføres af nuværende eller nyt personale. Det afgørende er, at der kommer ekstra rengøring på skolerne,« siger Nikolaj Harbjerg.

Ændringerne omfatter i alt 48 skolelokationer i Aarhus Kommune.