Mandag formiddag spredte en nyhed fra TV 2 Fyn sig til hele landet:

Den lød sådan her:

»Regeringen vil nu fremsætte et lovforslag i Folketinget, så det bliver muligt for myndighederne at tvangsfjerne børn af bandemedlemmer, alene fordi de er bandemedlemmer,« stod der i artiklen.

Men det passer ikke, fortæller Socialdemokratiets retsordfører, Bjørn Brandenborg, som TV 2 Fyn byggede historien på.

»Jeg har ikke sagt det der. Det må de få rettet,« siger Bjørn Brandenborg til B.T.

Sådan så nyheden ud på TV 2s hjemmeside. Vis mere Sådan så nyheden ud på TV 2s hjemmeside.

I virkeligheden handler forslaget blot om, at bandekriminalitet i en familie i højere grad skal tale for at iværksætte en børnefaglig undersøgelse, som potentielt kan føre til blandt andet en tvangsfjernelse.

Det blev allerede besluttet i bandepakken fra 2023 af en række partier, og det kommende lovforslag er en udmøntning af det, forklarer Bjørn Brandenborg.

»Der er meget stor forskel,« siger han.

Hvad står der i bandepakken? »Oplysninger om, at et barns eller en ungs nære familiemedlemmer er dømt for bandekriminalitet, skal indgå som et væsentligt og tungtvejende element i kommunernes vurdering af, om der bør iværksættes en børnefaglig undersøgelse efter servicelovens § 50 eller øvrige relevante og helhedsorienterede indsatser over for familien.«

TV 2 Fyn oplyser til B.T., at der var tale om »en misforståelse«, og at mediet nu har rettet artiklen. Inden rettelsen nåede den falske nyhed dog at sprede sig til andre medier som et nyhedstelegram via Ritzau.

Forslaget om at tvangsfjerne børn, alene fordi deres forældre er registreret som bandemedlemmer, kommer fra Odenses rådmand for Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, Christoffer Lilleholt (V).

Den fynske rådmands forslag kommer som en reaktion på historien om, at otte kriminelle familie i Odense har kostet kommunekassen 226,8 millioner kroner siden 2009.