Kostskolen Herlufsholm skal betale 27 millioner danske kroner tilbage til staten.

Det fremgår af et internt brev, som Børsen har set.

»Vi har i dag den 2. maj modtaget Stuks afgørelse i tilsynssagen. Afgørelsen er i tråd med den påtænkte afgørelse, vi tidligere på året har fået i høring – dvs. et tilbagebetalingskrav på 27 millioner og en række påbud, der ligger i tråd med de mange tiltag, vi allerede har iværksat, gennemført og planlagt,« skrives der ifølge Børsen i brevet.

Det er sendt af kostskolens rektor, Gitte Nørgaard, til elevernes forældre.

'Stuk' dækker over Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, og det er dem, der nu understreget beslutningen.

Tilbage i januar lød det fra styrelsen, at der var grundlag for at kræve, at skolen skulle tilbagebetale de 27 millioner kroner i statstilskud, der svarer til halvdelen af statstilskuddet til skolen for skoleåret 2021/2022.

Det modsatte kostskolen sig, men som det fremgår af det interne brev, blev det for døve ører.

Det høje tilbagebetalingskrav, som også blev fulgt af en række andre krav til skolen, kom i stand, efter TV 2 sidste år udgav en dokumentar ved navn »Herlufsholms hemmeligheder«.

Her stod tidligere elever frem og fortalte om grov mobning, vold og krænkelser og en »sadistisk kultur«.

Det førte til, at den daværende rektor blev fyret, det udskældte præfektsystem blev droppet, bestyrelsen trådte tilbage – og at Kronprinsparret hev deres børn ud af kostskolen.

Ifølge Børsen er det endnu uklart, hvordan kostskolen stiller sig over for tilbagebetalingskravet, men det lyder i brevet, at skolen og dens advokater vil gennemgå afgørelsen og vurdere derefter.