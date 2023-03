Lyt til artiklen

Årets første tre måneder er knap nok gået.

Alligevel har vi fra i dag i Danmark nu opbrugt vores del af verdens naturressourcer for i år.

»I Danmark bryster vi os af at være et grønt foregangsland. Men når det kommer til at bruge løs af klodens ressourcer, har vi ikke meget at være stolte af,« siger Maria Reumert Gjerding, der er præsident i Danmarks Naturfredningsforening, på den baggrund i en pressemeddelelse.

Det er tænketanken Global Footprint Network, der har opgjort, at Danmark i dag har opbrugt hele sin andel af de ressourcer, kloden kan nå at genskabe på et år – en skæringsdato, der er kendt som 'country overshoot day'.

Det betyder, at vi fra nu går i overtræk.

I pressemeddelelsen fra Danmarks Naturfredningsforening oplyses det videre, at der kun er få steder i verden, hvor man finder et større overforbrug.

»Danmark er nemlig det blot 15. land i verden til at gå i overtræk i år – og igen i år sker det allerede knap en fjerdedel inde i året,« lyder det.

DR har ligeledes omtalt opgørelsen fra Global Footprint Network, og til mediet forklarer Katherine Richardson, som er professor i biologisk oceanografi ved Københavns Universitet og leder af Bæredygtighedscenteret samme sted, at årsagen til, at Danmark ligger så højt på listen, kan være, at vi i Danmark har mange penge:

»Vi forbruger rigtig, rigtig meget. Vi importerer meget, vi smider meget ud, vi er ikke særlig gode til at genbruge, så vi bruger ressourcer og smider dem ud,« fortæller hun.

I pressemeddelelsen forklarer Maria Reumert Gjerding, at det pres, vi lægger på kloden med vores forbrug, er 'fuldstændig uholdbart':

»Vi er en af de mest ressourceforbrugende befolkninger i verden, og det lægger et fuldstændigt uholdbart pres på både naturen og klimaet,« siger hun og tilføjer:

»Vi er nødt til at gøre op med vores 'brug og smid væk'-kultur og samtidig sikre en bedre udnyttelse af ressourcerne. Ressourcerne i vores produkter skal ikke ende som affald i skraldespanden, men skal bruges igen og igen eller laves om til andre produkter af lige så høj kvalitet.«

Hun råder samtidig til, at vi skal 'genbruge mere, deles om flere ting og ikke mindst sikre os, at vores produkter kan holde i meget længere tid'.

»I Danmark fokuserer vi primært på energisektoren, når vi taler klima. Men ligesom vi skal have sat fart på for eksempel udbygningen af vedvarende energi, er det bydende nødvendigt, at vi får håndteret og reduceret det enorme klima- og ressourceforbrug, der knytter sig til vores produktion og forbrug. Ellers når vi ikke vores klimamål,« siger Maria Reumert Gjerding.