I foråret sidste år, havde Frederik Leck Fischer lige parkeret bilen ved Nationalparken Kongernes Nordsjælland.

Sammen med eksperter fra hele verden skulle han over de næste 24 timer gå gennem krat og vild natur for at kortlægge dyrearter. Måske opdage nogle nye.

Han havde i »sin vildeste fantasi,« dog aldrig troet, at sidstnævnte allerede skulle ske kort inde i arrangementet, der hedder 'Bioblitz.'

»Jeg gik forbi det telt, der var sat op til os. I dét, jeg passerer, kan jeg se, at der er en mærkelig, lille hveps på teltdugen. Så tog jeg et billede, og tænkte ikke videre over det,« siger Frederik Leck Fischer, der først fortalte om sit fund over for TV 2 Kosmopol, og fortsætter:

»Det var først for et par uger siden, at jeg fandt ud af, at jeg havde fundet en helt ny dyreart i Danmark.«

Frederik Leck Fischer, der til dagligt er araknolog og naturformidler, lagde billederne fra sidste års 'Bioblitz' op på en international portal. Herunder sine billeder af den mærkelige, lille hveps.

Og så kom beskederne fra to udenlandske hvepseeksperter, der kunne fortælle, at der var tale om en bladhveps, med det latinske navn 'Monoctenus obscuratus'.

En bladhveps, der således aldrig før er set i Danmark.

'Den lille, mærkelige hveps' er en bladhveps, der på latin hedder 'Monoctenus obscuratus'. Foto: Privat

»Det er jo super fedt. Vi var 20 eksperter, der i et døgn målrettet kiggede efter arter, og så var det den eneste nye. Det havde dog været federe, hvis jeg havde vidst det til at starte med,« siger Frederik Leck Fischer.

Han mener, at fundet kan være en lille historie om håb, men ikke mindst en illustration på, hvad naturen og biodiversiteten har brug for herhjemme.

Opdagelsen af bladhvepsen var nemlig ikke det eneste nye fund, Frederik Leck Fischer gjorde sidste år.

I samme område fandt han også to nye arter indenfor araknologens ekspertområde: Edderkopper.

»Det understreger virkelig, hvor sindssygt godt et naturområde, det (Nationalparken, red.) er. Og, at vi har brug for flere af dem i Danmark,« siger araknologen.

Bladhvepsen, der er kendetegnet ved sine fjerformede følehorn, lever også i nabolande som Norge, Finland og Sverige. Dens larver lever udelukkende af enebær, og så er den slet ikke farlig, siger Frederik Leck Fischer.

'Monoctenus obscuratus' har endnu ikke fået sit danske navn.