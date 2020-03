»Det sker sjældent.«

Sådan lyder det kort og godt fra Filip Wallberg, der er journalistisk lektor og ekspert i digitale og sociale medier ved Syddansk Universitet, da B.T. spørger ham, hvor ofte det sker i Danmark, at et tweet får 12.000 likes på godt 24 timer.

Det er nemlig lige præcis tilfældet med et tweet, som direktør for Sundhedsstyrelsen, Søren Brostrøm, i går slog op på sin Twitter-profil.

I tweetet deler direktøren et billede af sig selv med nyklippet frisure og skriver, at han har måtte gribe barbermaskinen selv, fordi hans frisør ligesom alle andre må holde lukket som konsekvens af corona-krisen.

Har klippet mig selv med maskine, blevet skævt i nakken. Har dårlig samvittighed ift min frisør Alaa-Eddine, som har lukket forretning, men får bøvl m. skæve frisurer når han åbner igen. Så jeg har sendt ham MobilePay med det jeg plejer at betale ham. #støtdinfrisør #COVID19 pic.twitter.com/LgRGslN8Wh — Søren Brostrøm (@SSTbrostrom) March 29, 2020

Filip Wallberg mener, at den afslappede og uformelle tone i Søren Brostrøms tweet er årsagen til, at det er gået viralt på Twitter.

»Vi ser Søren Brostrøm i en ny og lidt uventet sammenhæng. Det er en anden Søren Brostrøm, end ham vi har ‘lært at kende’ gennem pressemøder, interviews og lignende. Han bryder med det billede, som vi har konstrueret af ham gennem medierne,« siger eksperten i digitale og sociale medier og tilføjer:

»Pludselig smiler vi sammen - på god afstand - midt i uenigheder, restriktioner, fyringer og mere til.«

Også Christiane Vejlø, digital trendanalytiker og direktør hos Elektronista Medier, mener årsagen til opslagets mange likes og retweets skal findes i, at sundhedsdirektøren viser sig en mere menneskelig side.

Normalt ser danskerne end mere formel og alvorlig side af Sundhedsstyrelsens direktør, når han toner frem på skærmen til blandt andet pressemøder. Foto: Ida Guldbæk Arentsen Vis mere Normalt ser danskerne end mere formel og alvorlig side af Sundhedsstyrelsens direktør, når han toner frem på skærmen til blandt andet pressemøder. Foto: Ida Guldbæk Arentsen

»Søren Brostrøm er en person, som alle ved, hvem er lige nu. Der er endda på kort tid opstået lidt kultdyrkelse omkring ham,« siger hun.

»Der er mange, som er rigtig glade for ham, og som synes, han er en rar autoritetsfigur og tryghed i en tid, hvor vi alle har brug for det, og derfor tror jeg, folk reagerer på, at han i dette tweet viser, at han er påvirket af situationen ligesom alle andre.«

»Han viser fejlbarlighed ved, at han har klippet sig selv helt vildt dårligt, og folk kan godt lide at se den side af ham, fordi det er så alvorligt, når han normalt optræder i medierne.«

Christiane Vejlø mener også, at en stor del af tweetets popularitet skyldes, at folk gerne vil være med til at sprede den opfordring, som Søren Brostrøm kommer med i sit tweet - nemlig at støtte små erhvervsdrivende, som er tvunget til at lukke ned som konsekvens af corona-udbruddet.

Har du liket Søren Brostrøms tweet?

Ligesom Filip Warberg peger den digitale trendanalytiker på, at det ikke ligefrem er hver dag, at et tweet får 12.000 likes på så kort tid i Danmark.

»Så snart der er store dagsordner, som den vi oplever lige nu, så sker det af og til, at folk retweeter, og der opstår en viral effekt men 12.000 likes er ret voldsomt i forhold til, hvad vi plejer at se.

Søren Brostrøms tweet har i skrivende stund 12.000 likes, 516 retweets og 415 kommentarer.

'Bøjer mig i dyb respekt. Ikke over din klipning. Nej over din ydmyge og menneskelige tilgang til tingene. Det du gør Søren, det er f*cking fantastisk, og vi er mange der elsker dig. Skævt hår eller ej. Fra hjertet tak,' skriver en følger blandt andet i en kommentar.