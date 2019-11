Forskere har med et stof fjernet udledning af metan i køers foder. Et produkt på markedet vil tage flere år.

Danske forskere er tæt på et gennembrud, som vil kunne fjerne køers udledning af den skadelige gas metan, der er et af landbrugets største klimaproblemer.

Det skriver Jyllands-Posten.

De seneste forskningsresultater viser, at et endnu hemmeligholdt stof gør det muligt helt at eliminere køernes udledning af metan. Foreløbig bliver stoffet kaldt "X".

Professor Mette Olafsen Nielsen fra Aarhus Universitet præsenterede torsdag resultaterne ved Landbrug & Fødevarers delegeretmøde i Herning.

- Vi har i laboratorieforsøg på Københavns Universitet vist, at når vi tilfører fodermidlerne dette stof, så er der bare ingen - ingen - udledning af metan. På Aarhus Universitet fortsætter vi nu forsøgene med levende køer, siger hun til Jyllands-Posten.

Australske forskere har allerede dokumenteret, at det er muligt at reducere køernes udledning af metan med 92-97 procent ved at tilsætte foderet et særligt stof.

Men det er et stof, som er uønsket i fødekæden. Derfor er det reelt ikke brugbart.

De danskere forskere er nået videre, da deres stof allerede er godkendt af EU's myndighed for fødevaresikkerhed, EFSA.

Stoffet vil blive blandet i de vitamin- og mineralblandinger, der er i køernes foder.

Forskerne går i gang med at teste stoffet på levende køer så hurtigt som muligt.

Mette Olaf Nielsen tør ikke spå om, hvornår det nye produkt er testet, godkendt og klar til brug.

Hun siger til Jyllands-Posten, at en godkendelse vil kunne gå hurtigere end ellers, fordi stoffet allerede er godkendt af EFSA.

Hun fortæller, at der allerede i 2020 eller 2021 vil ventes at komme et nyt produkt på markedet, der kan mindske køernes udledning af metan med omkring en tredjedel.

/ritzau/