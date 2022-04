»Tror du ikke, din kæreste væmmes ved at se dig?«

Joan Johnsen kunne mærke tårerne presse på. Hun havde netop færdiggjort en liste med 50 ting, hun hadede ved sin krop, da hun fik spørgsmålet.

Joan Johnsen havde tilmeldt sig et gratis forløb ved Sund med Wulff, der drives af onlinecoach Kenneth Wulff, i Aarhus.

Til gengæld for gratis kostplaner og rådgivning skulle hun levere billeder til sociale medier, tabe sig og skrive opslag om Sund med Wulff.

Joan Johnsen havde forventet opmuntring og motivation – men hurtigt oplevede hun forløbet med Sund med Wulff som noget helt andet.

»Jeg kan tydeligt huske en gang, jeg havde tabt 1,8 kilo på en uge, og jeg var pavestolt. Jeg glædede mig virkelig til at tale med ham til vores faste aftale og fortælle det,« siger Joan Johnsen og fortsætter:

»Da jeg fik ham i røret, sagde han, at det kunne vi godt blive enige om, at jeg kunne have gjort bedre. Jeg burde have tabt mindst to kilo på en uge. Næste gang måtte jeg huske at gå på toilettet inden, så vægten var gået mere nedad.«

Flere gange brød Joan Johnsen grædende sammen over en weekend, når det gik op for hende, at målet om 2 tabte kilo på en uge ikke ville nås til den faste aftale om tirsdagen.

»Der er mange, der har spurgt mig, hvorfor jeg har fundet mig i alt det. Jeg følte virkelig, jeg skulle være taknemmelig, og at jeg var heldigt udvalgt til sådan et forløb. Jeg ville gøre alt,« fortæller Joan Johnsen.

Hvis målene ikke blev holdt, oplevede Joan Johnsen, at der fulgte skældud, udskamning og trusler om at skulle betale 9.000 kroner.

Joan Johnsen havde nemlig underskrevet en kontrakt med Kenneth Wulff.

I den står blandt andet, »Vi har et professionelt system, der viser os, hvad du realistisk set bør tabe dig uge for uge. Hvis vi over en periode oplever, at man ikke overholder disse grafer, så ved vi, at du snyder. Dit forløb vil blive afbrudt, og du vil blive opkrævet betaling: Under 3 mdr. 9.000 kroner. Derefter lyder raterne på 750 kroner pr. uge.«

Joan Johnsen er ikke den eneste, der har underskrevet kontrakten med Kenneth Wulff, der udover et vist vægttab krævede tre ugentlige kommentarer på sociale medier.

Hun er heller ikke den eneste, der har oplevet beskyldninger om at snyde og skældud.

»Han skældte mig hele tiden ud og sagde, jeg ikke tabte mig nok. Så sagde han, at jeg sikkert stod og slikkede på mine fingre og småspiste frikadeller, når jeg lavede mad til min familie,« fortæller Janni Overvad Madsen, der også har haft et forløb ved Sund med Wulff.

»Han sagde til mig, at når jeg tog i svømmehallen, ville alle se på mine deller, og jeg kunne ikke have en badedragt på. Han spurgte mig også, om jeg ville have, min mand skulle se mig se sådan der ud,« fortæller Ulla Andersen, der ligeledes har haft et forløb ved Sund med Wulff.

Samtlige kvinder fortæller, de skulle leve af omkring 1.200 kalorier om dagen – og oplevede meget sult. De fortæller også, at Kenneth Wulff gjorde det klart, at de ikke have tabt sig nok, selvom de selv var tilfredse.

Af kontrakten fremgår det, at det kun er Kenneth Wulff, der bestemmer, hvornår klienterne har tabt sig nok, og forløbet er afsluttet.

»Han fik trynet mig så meget. Min selvtillid var helt ødelagt. Han sagde til mig, at jeg betalte med mit fedt,« fortæller Joan Johnsen og uddyber:

»Det tog mig lang tid at komme ovenpå igen psykisk. Noget af det sidder stadig i mig. Han kan ikke røre mig, det ved jeg nu, men jeg var bange for ham.«

Joan Johnsen ved godt, hun selv har underskrevet kontrakten, hvor hun gik med til de vilkår, hun i dag mener, er vanvittige.

»Jeg underskrev jo den kontrakt. Men jeg har ikke skrevet under på at blive behandlet som lort. Jeg har ikke skrevet under på at blive knækket på den måde.«

Når man besøger Kenneth Wulffs profil på Instagram, Facebook eller ser på Trustpilot ser det ellers ganske lovende ud. Han skriver selv, han har 85.000 tilfredse danske klienter.

Men det er der ifølge kvinderne en god forklaring på.

»Vi skulle hele tiden skrive positive anmeldelser. Hver gang, der kom en negativ anmeldelse, fik vi besked på, at vi skulle gå ind og 'drukne den' i positive anmeldelser,« fortæller Ulla Andersen.

»Hej jeg kan ikke se du har kommenteret det skal du gøre som der står i kontrakten jeg siger det kun en gang mere ellers skriver jeg betaling som der står i kontrakten,« står der i en messenger-besked fra Kenneth Wulff til Joan Johnsen, efter hun havde glemt at kommentere på hans profil, som B.T. har set.

B.T. har talt med flere kvinder, der deler samme opfattelse.

»Hold nu kæft, hvor har jeg været dum. Det kan jeg se nu. Det, der er sket, er jo helt vanvittigt,« siger Ulla Andersen.

Ingen af kvinderne er endt med at betale for de afsluttede forløb med Kenneth Wulff, selvom han undervejs truede med, at de skulle betale for det ellers gratis forløb, hvis de ikke levede op til hans forventninger.

B.T. ville gerne have haft en kommentar fra Kenneth Wulff, men det har ikke været muligt.

Virksomheden Sund med Wulff oplyser, at den ikke kan genkende det billede, kvinderne tegner af den. De mener ikke, der tales i en nedladende tone eller er for høje forventninger, fortæller en medarbejder, der kun vil udtale sig, hvis hendes navn bliver udeladt af artiklen.

»Man skal gøre sit bedste, men man skal ikke tabe sig noget bestemt,« siger de.

Der står i kontrakten, at man skal følge jeres graf?

»Ja, hvis man uge efter uge kun taber 50 gram, så følger man jo ikke planen. Vi gør det ikke for pengene, vi gør det for før og efter-billederne. Vi kan ikke bruge, at man taber tre kilo, til noget, for det kan man ikke se. Vi føler os snydt for vores arbejdskraft,« udtaler virksomheden.

Sund med Wulff fortæller, at mange har afsluttet forløbet før tid uden at blive opkrævet betaling.