»Jeg tror, man har gjort det for ikke at sygdomsforskrække børnene. Men reelt set bliver børnene smittet og smitter videre – det ser vi jo i skolerne, hvor den engelske variant hurtigt har spredt sig flere steder, og man derfor må lukke ned lokalt. Så set fra det synspunkt er det ikke fornuftigt, at de ikke skal have et coronapas.«

Sådan siger tidligere direktør i Statens Serum Institut Nils Strandberg Pedersen.

Han undrer sig over, at danske børn er undtaget krav om coronapas, der i slutningen af juni i år vil blive erstattet af et fælles europæisk certifikat i forbindelse med udenlandsrejser.

Børn under 15 skal dermed ikke fremvise dokumentation for immunitet eller negativ test, når de for eksempel går på restaurant, frisør eller fitness herhjemme.

Bør børn blive coronatestet, når de skal rejse til andre lande?

Af gode grunde kan de heller ikke fremvise dokumentation for vaccination, da der slet ikke findes en godkendt vaccine til børn under 16 endnu.

»Hvis man nu skal have børn med på restaurant, der ofte har svært ved at sidde stille længere tid ad gangen ved et bord, så nytter det jo ikke noget, at de render rundt blandt andre mennesker, især ikke, hvis der ikke er krav om test eller brug af maske. Derfor synes jeg godt, man kan stille krav om test ved de lidt større børn,« siger Nils Strandberg Pedersen.

Professor og forsker i medicinsk etik ved Roskilde Universitet Thomas Søbirk Petersen mener på linje med den tidligere direktør, at det vil være en god idé at teste børn under 15:

»De er jo fritaget, fordi de ikke kan vaccineres endnu. Men det er klart, at den del med testning, som er en del af vores sammen coronapas, det giver god mening, især når det handler om rejser,« siger han.

Marisol Gerardo, 9, is held by her mother as she gets the second dose of the Pfizer coronavirus disease (COVID-19) vaccine during a clinical trial for children at Duke Health in Durham, North Carolina, U.S., April 12, 2021. Picture taken April 12, 2021. Shawn Rocco/Duke Health/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. MANDATORY CREDIT.NO RESALES.NO ARCHIVES Foto: SHAWN ROCCO/DUKE HEALTH Vis mere Marisol Gerardo, 9, is held by her mother as she gets the second dose of the Pfizer coronavirus disease (COVID-19) vaccine during a clinical trial for children at Duke Health in Durham, North Carolina, U.S., April 12, 2021. Picture taken April 12, 2021. Shawn Rocco/Duke Health/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. MANDATORY CREDIT.NO RESALES.NO ARCHIVES Foto: SHAWN ROCCO/DUKE HEALTH

Professoren fortæller, at man måske kan forestille sig, at nogle lande fremover også vil kræve dokumentation for vaccination af børn i takt med, at vaccinerne udvikles til dem også.

Pfizer og Moderna er lige nu ved at afslutte test med coronavacciner for børn mellem 12 og 15 år, og Moderna gik i gang i marts i år med at teste på børn helt ned til seks måneder.

»Vi skal selvfølgelig overveje, om det overhovedet er nødvendigt at vaccinere børn. Hvis 70 procent af den danske befolkning bliver vaccineret, så har vi måske allerede opnået flokimmunitet, og så er det ikke sikkert, vi behøver. Det vil også afhænge af, hvordan pandemien udvikler sig,« siger Thomas Søbirk Petersen.

Han formoder, at andre lande vil kræve, at børn bliver testet, når de rejser ud:

Når det handler om rejser, så er det langtfra den danske stat, der bestemmer. Det vil være flyselskabet eller det enkelte land, man rejser til, der afgør, om børn under 15 også skal testes. Og så må vi bare rette ind Thomas Søbirk Petersen, Professor RUC

»Når det handler om rejser, så er det langtfra den danske stat, der bestemmer. Det vil være flyselskabet eller det enkelte land, man rejser til, der afgør, om børn under 15 også skal testes. Og så må vi bare rette ind,« siger han.

Udenrigsministeriet skriver i en mail til B.T., at der ikke er krav om, at børn skal testes inden udrejse fra Danmark.

»Man bør orientere sig om og følge retningslinjerne i det land, som man skal besøge,« skriver de.

Udenrigsministeriet oplyser samtidig, at børn er undtaget for test og isolation, når de kommer hjem til Danmark igen.