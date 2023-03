Lyt til artiklen

Akutlægehelikopteren bliver taget i brug, når det er meget alvorligt. Når der skal reddes liv.

Nu viser det sig, at den kan have været med til at gøre det stik modsatte på Aarhus Universitetshospital.

Siden foråret 2019 har 26 patienter fået en alvorlig svampeinfektion, mens de var indlagt på intensivafdelingen Intensiv Øst. 21 af dem er døde enten af eller med svampeinfektionen, skriver Jyllands-Posten.

Ifølge hospitalets egne målinger, som Jyllands-Posten har fået aktindsigt i, skyldes skimmelsvampproblemerne på Intensiv Øst sandsynligvis, at akutlægehelikopteren hvirvler svampesporer op, når den lander på taget af Aarhus Universitetshospital.

For landingspladsen ligger lige uden for Intensiv Øst, og svampesporerne kan trænge ind gennem vinduer, døre og ventilationssystemer.

Det har fået personalet på intensivafdelingen til at skride til handling.

En svampeinfektion kan være livsfarlig for kritisk syge patienter, og derfor har hver sjette indlagt på Intensiv Øst fået forebyggende medicinsk behandling mod skimmelsvampen aspergillus – selvom behandlingerne kan medføre alvorlige bivirkninger eller svække effekten af den medicin, patienterne ellers får.

Skimmelsvampene, som akutlægehelikopteren sandsynligvis hvirvler op ved akutafdelingen, er almindelige i naturen og ufarlige at indånde for mennesker med et normalt immunforsvar.

Om svampeinfektionerne var årsagen til de 21 patienters død eller ej, ved Aarhus Universitetshospital ikke.