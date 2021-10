Mette Frederiksens spindoktor Martin Justesen slettede en sms-samtale fra de centrale dage, hvor ansvaret for minkskandalen skulle placeres.

Derfor har den igangværende Minkkommission ikke fået udleveret sms'erne.

Det kan B.T. efter ti måneders juridisk tovtrækkeri med Statsministeriet nu afsløre.

Indtil nu er det lykkedes for Mette Frederiksens ministerium at holde samtalen hemmelig.

Men efter B.T. har klaget til Folketingets Ombudsmand over forløbet, har Ombudsmanden afkrævet svar fra ministeriet.

I svaret oplyser ministeriet nu, at den omtalte sms-samtale mellem rådgiver Martin Justesen og daværende fødevareminister Mogens Jensens særlige rådgiver fandt sted.

Men statsministerens rådgiver Martin Justesen har slettet sms-beskederne, skriver ministeriet i svaret til Ombudsmanden. Og det er ikke den eneste samtale, han har slettet.

Det viser sig nu, at Martin Justesen har sat sin mobiltelefon til automatisk at slette alle sms-beskeder efter en bestemt periode.

Martin Justesen (th.) er Mette Frederiksens særlige rådgiver. Foto: Jens Dresling

Sms-beskederne er helt centrale i spørgsmålet om, hvem der vidste hvad i minksagen.

Vi skal tilbage til den tirsdag 10. november sidste år. Her var det kommet frem, at Mette Frederiksens ordre om at aflive alle mink var ulovlig.

Ordren var dog allerede fem dage tidligere sat i værk, og operationen var i gang med hjælp fra betjente og soldater.

Regeringen var i politisk stormvejr på grund af minkskandalen.

Samtidig havde Mogens Jensen rodet sig ud i to modsatrettede forklaringer.

Først udsendte han et citat om, at regeringen besluttede, at det hastede. Derfor kunne man ikke afvente ny lovgivning, før regeringen beordrede alle landets mink aflivet.

Men om morgenen 10. november udtalte han, at han slet ikke var orienteret om, at der manglede ny lovgivning, da han sammen med Mette Frederiksen meddelte beslutningen på et pressemøde om minksituationen.

Derfor gik Mogens Jensens rådgivere nu i gang med at skrive et tredje citat, som kunne redde Mogens Jensens politiske liv.

Men netop som departementschef i Fødevareministeriet Henrik Studsgaard havde godkendt et citat, der placerede ansvaret i embedsværket, blandede Mette Frederiksens spindoktor Martin Justesen sig.

Han var ikke tilfreds med citatet. I stedet blev der efter Martin Justesens ønske lavet en nyformulering. Her var sætningen, der placerede ansvaret hos embedsværket, fjernet. Dette citat endte med at blive sendt ud i en pressemeddelse.

Det forløb er dokumentet i en række mail, som B.T. tidligere har afdækket, og som kan læses i bunden af artiklen.

Det er ud fra disse mail, at B.T. kunne sandsynliggøre, at Justesen og Mogens Jensens særlige rådgiver Søren Andersen havde en sms-samtale 10. november.

Men Statsministeriet har i 10 måneder holdt samtalen hemmelig, selvom B.T. gentagne gange har forsøgt at få den frem.

B.T. søgte aktindsigt i sms-samtalen 5. december 2020.

I første omgang meddelte Mette Frederiksens ministerium, at der ikke var gemt nogle sms'er i systemet. B.T. bad derfor ministeriet om at be- eller afkræfte, om Martin Justesen havde skrevet sms'er med Søren Andersen 10. november.

Men det afviste ministeriet at svare på.

Lige indtil myndighedernes vagthund, Ombudsmanden, på baggrund af B.T.s klage afkrævede svar fra Statsministeriet.

Nu oplyser det, at sms-samtalen fandt sted, men at Martin Justesen har slettet beskederne.

B.T. søgte aktindsigt i sms-beskederne, 25 dage efter de blev sendt. Alligevel mener Statsministeriet, at det ikke havde pligt til at oplyse B.T. om korrespondancen.

Men den vurdering holder ikke, hvis man spørger en af Danmarks førende eksperter i offentlighedsloven, Oluf Jørgensen, forskningschef emeritus på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.

»Sms'erne er lig med dokumenter, og Statsministeriet skulle have oplyst, at der havde været en sms-kommunikation, også selv om den var slettet. Når et medie ikke får noget at vide, er det også afskåret fra at klage over afslag på aktindsigt,« siger Oluf Jørgensen.

Derfor vurderer han også, at Statsministeriet skal genskabe korrespondancen, så det kan vurderes, om indholdet kan udleveres via aktindsigt.

Oluf Jørgensen siger desuden, at han ikke tidligere har hørt om embedsmænd, der automatisk sletter deres sms'er. En praksis, der ifølge ham er problematisk.

»Den automatiske sletning betyder, at ansatte med vigtige funktioner i ministerier kan kommunikere fuldstændig uden for kontrol. Intern kontrol og kontrol fra Ombudsmanden og Minkkommissionen er også udelukket,« siger Oluf Jørgensen.

Martin Justesen har ikke ønsket at deltage i et interview. I et svar skriver Statsministeriet, at det stadig mener, det har overholdt alle regler.

Eftersom B.T. har klaget til Folketingets Ombudsmand, er det nu op til ham at afgøre, om ministeriet skal få genskabt sms'erne hos et teleselskab.