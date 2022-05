4.000 planlagte afgange med SAS bliver i løbet af de næste måneder aflyst. For cirka en uge siden kom det frem, at flyselskabet har fyret 300 medarbejdere, efter de havde været på en to år lang orlov under coronapandemien.

Både aflysninger og fyringer har fået kritik, men spørger man ekspert i flyfart og chefredaktør på mediet Chek-in.dk Ole Kirchert Christensen, så er der ikke noget overraskende eller kontroversielt i SAS' beslutning.

»Det der sker for SAS lige nu, sker også for alle andre flyselskaber i Europa. Genopretningen af trafikken er gået hurtigere end forventet, og derfor er der mangel på fly, personale og den slags. Det gør det svært for dem at leve op til kapaciteten,« siger han og beskriver det som en generel tendens i industrien.

Flere andre flyselskaber har skåret ti procent af deres flyrejser fra, ifølge Ole Kirchert Christensen. SAS har skåret cirka fem procent.

»Det tager lang tid at gøre en medarbejder klar til at arbejde igen. Det er ikke som i et supermarked, hvor man kan gøre det på en enkelt dag eller to. De skal gennemgå et træningsforløb for at vende tilbage, og dem er der stor efterspørgsel på lige nu, hvor alle flyselskaber har har brug for at få store dele af deres ansatte igennem et.«

Det betyder lange ventetider og flaskehals, forklarer Ole Kirchert Christensen. Havde man beholdt de 300 ansatte, så ville det betyde, at de ikke kunne komme i arbejde, før den store efterspørgsel på træningsforløb igen var tilbage til normalen.

»Efterspørgselen på flyrejser er kommet hurtigere end forventet, og derfor står alle i kø nu. Der er en lang fødekæde, hvor alle skal være klar, før man kan leve op til den,« siger han og fortsætter:

»Hvis SAS ikke gør noget, så brænder det hele sammen hen over sommeren.«