»Først og fremmest blev jeg rystet over, at det kan være tilfældet.«

Sådan lyder reaktionen fra Charlotte Vincentz Petersen, en af Odenses fire lokalformænd i fagforbundet 3F, på den nu tidligere 3F-forbundsformand Per Christensens dobbeltliv, der tirsdag førte til, at den magtfulde fagboss fratrådte sin stilling.

»Det hviler ikke i de værdier, som jeg og forbundet står for,« lyder det yderligere fra Charlotte Vincentz Petersen, der er formand for 3F Odense GOPS, der er en af de største 3F-afdelinger i Odense.

Samme konklusion skulle et stort flertal i 3Fs hovedbestyrelse være kommet frem til ifølge kilder, som B.T. har skrevet med.

Det tog Per Christensen konsekvensen af på mødet og trak sig, lyder det fra B.T.s kilder.

»Jeg synes det er den rigtige beslutning, som Per har truffet,« siger lokalformanden.

»Når det er sagt, er jeg rigtig ked af det. Jeg synes, han har været enormt dygtig, men med den historik, der nu er rullet op, kan det ikke være anderledes.«

Det var B.T., der fredag kunne afsløre, at forbundsformanden for landets største fagforening ad flere omgange har misbrugt sine nærmestes tillid, i og med at han på samme tid har dannet par med flere kvinder, uden de kendte til hans øvrige forhold. Og tillid er netop vigtigt for et fagforbund, forklarer Charlotte Vincentz Petersen.

»Vores arbejde bygger på tillid, og når man først får sat et prædikat på sig, så vil man se ham med nogle andre øjne,« siger lokalformanden.

Per Christensen har i næsten ti år været forbundsformand for 3F, som er landet største fagforening. I den position har han været en af de mest magtfulde personer på arbejdsmarkedet.

»Per var meget populær, også blandt vores medlemmer i Odense, og det kan være svært at forstå, også for vores medlemmer. Til dem vil jeg bare sige, at for at være i det magtfelt er det bare vigtigt, at man bliver mødt med tillid hele vejen rundt.«

Charlotte Vincentz Petersen fortæller, at fagforbundets hovedbestyrelse er indkaldt til et nyt møde på torsdag, hvor næstformand Tina Christensen vil blive konstitueret som ny midlertidig formand.