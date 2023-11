Det har vakt stor opsigt i Sverige, at en nevø til dronning Silvia blev tiltalt for sexkøb, hvilket er ulovligt i landet.

Sitautionen har skabt pres på det svenske kongehus, men onsdag aften bryder den svenske konge Carl Gustaf så tavsheden.

Dronningens nevø, den 52-årige Patrick Sommarlath var selv i sidste uge ude i svenske medier og bekræfte, at det var ham, som var blevet tiltalt i en sag om køb af sex.

Men selve det svenske kongehus havde ikke ønsket at kommentere på sagen.

Onsdag aften bryder regentparret så alligevel tavsheden.

Det sker via hoffets informationschef Margareta Thorgren over for avisen Expressen.

»Kongen har bedt mig oplyse, at han og dronningen tager stærkt afstand fra, at personen valgte ikke at være tilgængelig på tjenestetidspunktet og tager situationen meget alvorligt,« skriver Margareta Thorgren i en kommentar til avisen.

Patrick Sommarlath sagde fredag til Svensk Damtidning, at han er »fuldstændigt uretfærdigt anklaget.«

Men politiet kunne ikke få fat på Patrick Sommarlath, og en overgang gik der sågar vilde rygter om, at den royale familie skulle have holdt ham skjult for at undgå en anholdelse.

Ifølge Expressen var politiet gået så langt som til at anmode byretten i Stockholm om tilladelse til at gennemsøge det royale slot Drottningholm for at finde ham.

Patrick Sommarlath indrømmede imidlertid efterfølgende, at han havde forladt Sverige, og det havde han gjort for at undgå en stævning.

»Jeg valgte bevidst at forlade Sverige. I folks øjne ville jeg uanset hvad altid blive set som en sexforbryder,« forklarede Patrick Sommerlath til Svensk Damtidning.

Det var i forbindelse med en større operation mod massageklinikker, der var mistænkt for at drive prostitution, at han først blev tiltalt af den svenske ordensmagt.

Han blev tiltalt for gennem svenskernes pendant til MobilePay, kaldet Swish, at have betalt for seksuelle ydelser på en thailandsk massageklinik i Stockholm-bydelen Östermalm i november for to år siden.

Først havde han betalt 250 svenske kroner, for dernæst at have gjort endnu en overførsel på 1000 kroner, hvilket anklageren altså mente, tydede på sexkøb, som er ulovligt i Sverige.

Patrick Sommarlath fastholdt, at der alene var tale om massagebehandling for kroniske smerter i nakke og ryg.

Mens Patrick Sommarlath har befundet sig i udlandet er en forældelsesfrist i sagen udløbet.

Over for svensk TV4 har hans advokat imidlertid forklaret, at han var overbevist om,a t Patrick Sommarlath under alle omstændigheder var blevet frikendt i sagen.