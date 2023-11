En speget sag har lige nu sine kløer godt fat i det svenske kongehus.

Det svenske medie Expressen skriver, at en slægtning til den svenske kong Carl Gustaf er tiltalt for at have købt sex.

Det ekstra spegede ved sagen er dog, at politiet havde en formodning om, at manden, som mediet skriver er i 50'erne, skulle opholde sig på kongefamiliens private slot Drottingholm Slot.

Politiet skulle stævne manden, men nåede ikke frem til ham i tide, og derfor er sagen blevet for gammel.

Ordensmagten mente, at han var på slottet, og det var derfor, de ikke kunne komme til ham.

Da kong Carl Gustaf og hans søn, prins Carl Philip, var på besøg i den svenske by Karlskrona torsdag, var der dog ikke de store reaktioner på sagen.

»Det er ikke en dag for spørgsmål,« sagde kongen således, da pressen ville have svar om sexkøbssagen.

Spørgsmål, der derudover også blev forsøgt stoppet fra flere sider, skriver det svenske medie.

Ligeledes er dronning Silvia også blevet givet en mulighed for at kommentere på sagen, men hun kom med en reaktion, der mindede meget om hendes ægtemands.

»Nej, kære, jeg er her for demens,« var dronning Silvias svar til Expressen, da hun onsdag uddelte en pris for Alzheimerfonden i Stockholm.

Slægtningen, der var under tiltale, har tidligere erkendt at have benyttet thailandske massageklinikker – men bare ikke at have betalt for nogle seksuelle ydelser.

Ifølge tiltalen skulle en transaktion alligevel have fundet sted.

Tiltalen blev dog først rejst fire dage inden en forældelsesfrist, og den tiltalte skulle altså ifølge Stockholms Politi have gemt sig på slottet i så lang tid, at tiltalen ikke længere gjaldt.

Informationschefen for den svenske kongefamilie, Margareta Thorgren, har dog forsikret, at vagtpersonalet på Drottningholm Slot har gjort alt, de kan, for at hjælpe politiet, samt at hele sagen er »ekstremt trist«, skriver Expressen.