Hvis du altid har drømt om at dufte som en royal have, er chancen der nu.

Prins Charles har nemlig lanceret en ny parfume, der er inspireret af prinsens haver i Gloucestershire.

»Highgrove Bouquet er en ny duft, der er inspireret og skabt sammen med hans kongelige højhed prinsen af Wales. Det er en hyldest til somrene i Highgrove Gardens,« lyder det.

Der er tale om en parfume, hvor dufte af geranium, lavendel og hyacint spiller en stor rolle.

Parfumen er en hyldest til prinsens have. Foto: PR Vis mere Parfumen er en hyldest til prinsens have. Foto: PR

Den koster den nette sum af 152 pund svarende til omkring 1.300 danske kroner.

Prinsen har valgt haverne som sit udgangspunkt for parfumen, fordi det er et af hans yndlingssteder.

Han har passet haven i fire årtier og har ofte inviteret grupper forbi for at se haven.

»En af mine største glæder er at se, hvilken glæde haven kan bringe andre. Alle finder et sted i haven, der er specielt for dem,« har prinsen tidligere fortalt.