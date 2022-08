Lyt til artiklen

Dronning Elizabeths helbred er et emne, der med jævne mellemrum fylder i de britiske medier.

Og nu er den 96-årige dronnings mobilitetsproblemer, som flere gange har gjort, at hun måtte aflyse begivenheder, nok engang blevet et tema – og nok engang afviser hoffet, at det er et tema.

Denne gang er det den traditionelle velkomstfest på dronningens skotske slot Balmoral, som er sløjfet. Dronning Elizabeth tog derop i slutningen af juli og plejer hvert år at markere sin ankomst med en lille ceremoni udenfor slottets porte, og sådan var planen også i år.

Men nu er begivenheden aflyst og erstattet en lille, privat sammenkomst indenfor slottets mure. Det skriver Daily Mail.

Og det er noget, der vækker ærgrelse.

»Den traditionelle velkomst er normalt en fast del af dronningens kalender, og det er noget, som majestæten virkelig nyder, at hun kan møde de lokale, som gerne rejser hertil for at se hende. Det er bittert, at ceremonien ikke finder sted i år,« fortæller en unavngiven royal kilde til Mirror.

Ifølge andre kilder er den pludselige aflysning et tegn på, hvad der venter forude, når det kommer til dronning Elizabeths helbred, som i en længere periode har været nedadgående.

Det britiske hof maner dog til ro.

»Det er helt på linje med planlægningen af dronningens skema, så det passer til hende,« lyder det.