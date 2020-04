Endnu engang har norske prinsesse Märtha Louises udkårne placeret sig selv midt i et stormvejr. Først hævdede Durek Verrett at kunne helbrede kræft, så ville han 'rense' kvinders underliv, og nu har han altså fundet løsningen på corona-udbruddet.

Med udtalelser om, at man kan beskytte sig mod coronavirus ved at sende et mantra ud i universet, bliver Durek Verrett kritiseret for at være 'fuldstændig gal'.

Det skriver Svensk Dam, der har talt med Dan Larhammar, der er professor i molekylær cellebiologi ved universitet i Uppsala og formand for det kongelige videnskabsakademi i Sverige.

»Det er noget af det værste, jeg har hørt. Manden ser ud til at være fuldstændig gal. Det er så idiotisk og trist. Det er skammeligt, at han spreder sit budskab til så mange mennesker,« siger professoren.

På Instagram har den selverklærede shaman således delt en reklame for sine meditationsøvelser, der kan give folk 'indre styrke til at beskytte sig selv og styrke immunsystemet'.

'Disse meditationer vil forsegle dit energifelt fra negative energier og vira,' skriver Durek Verrett til opslaget.

Prinsesse-kæresten har tidligere i det amerikanske talkshow 'This morning' hævdet, at corona-krisen for ham ikke kom som en overraskelse. Faktisk havde han allerede forudset den i sin bog 'Spirit Hacking'.

»I shamanismen har vi noget, som vi kalder The Blackout. Det handler om et stadie i evolutionen, hvor vi alle er nødt til at mødes og fjerne alle de overfladiske ting, som vi investerer vores energi i. Vi er nødt til at passe på jorden, hinanden og dyrene.«

»Dette er den første fase, kendt som 'pesten', her smider vi vores narcisisme og indser, hvad der er vigtigt,« forklarede han i programmet.

Disse udtalelser har fået den norske debattør Ingeborg Senneset til at kalde ham en 'skamløs opportunist'. Hun mener, at han blot forsøger at sælge flere bøger.

»Så først lancerer han teorier og metoder, med hvilke folk kan beskytte sig selv mod coronavirussen, og først efter udbruddet er blevet erklæret en pandemi, mener han at have forudset den?« lyder det retorisk fra debattøren, som norske Dagbladet har talt med.

»Hvis vi skal købe det faktum, vil jeg gerne vide følgende: Hvad er grunden til, at han ikke har advaret om det på forhånd? Hvad har han mere forudset uden at sige noget? Og hvad er grunden til, at han ikke nævner ordet 'pandemi' i sin bog?«

Det er ikke første gang, siden corona-krisen for alvor meldte sin ankomst i Skandinavien, Durek Verrett har udtalt sig om virusudbruddet og er blevet kritisteret for det.

I slutningen af februar delte han således råd til, hvordan man kan lave sin egen håndsprit med olier og vodka. Noget, der fik læge og forfattere Kari Løvendahl Mogstad til at fare i flint overfor norske Dagbladet og kalde ham 'usaglig'.

Til sit forsvar forklarede Durek Verett følgende i en mail til mediet:

'Jeg støtter WHO, og alt de står for. Mit opslag var for at give folk en metode til ikke at blive bange for spredningen af coronavirus. Olierne er der for at give ekstra beskyttelse, efter man har fulgt rådene fra WHO. Det er efter, man har vasket hænderne, man skal smøre dem med olie. Jeg er ked af, hvis det ikke var klart for alle.'