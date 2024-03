Til sommer skal det nye kongepar ud på deres første tur med Kongeskibet Dannebrog som regentpar.

Kong Frederik og dronning Mary skal både forbi vores nabolande Norge og Sverige på deres første officielle statsbesøg, samt ud på tur i Rigsfællesskabet til Færøerne og Grønland.

Det melder Kongehuset ud på deres sociale medier.

'Deres Majestæter Kongen og Dronningen indleder i løbet af forsommeren besøg til henholdsvis Sverige, Norge, Færøerne og Grønland. Kongeskibet Dannebrog vil fungere som residens undervejs,' lyder det.

Den daværende kronprins Frederik sejlede til Aarhus med kongeskibet Dannebrog for at tage imod det norske kongepar, da de sidste år sejlede i deres kongeskibet Norge på statsbesøg i Danmark. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix Vis mere Den daværende kronprins Frederik sejlede til Aarhus med kongeskibet Dannebrog for at tage imod det norske kongepar, da de sidste år sejlede i deres kongeskibet Norge på statsbesøg i Danmark. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Rundrejsen i Norden og Rigsfællesskabet starter i maj med Kongeparrets første statsbesøg i Sverige, hvor de tages imod af det svenske kongepar.

Dernæst skal Kongeparret videre til Norge, hvor de ligeledes skal på statsbesøg og tages imod af det norske kongepar.

I en pressemeddelelse skriver det norske kongehus desuden, at det er kong Harald og dronning Sonja, der har inviteret det danske kongepar til landet.

I juni og juli skal kong Frederik og dronning Mary så på Rigsfællesskabstogt, hvor de skal besøge Færøerne og til sidst Grønland.

'Det endelige program for besøgene meldes ud på et senere tidspunkt,' slutter kongehusets opslag.