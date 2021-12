Grevinde Alexandras juleplaner hænger i en tynd tråd.

Det var egentlig planen, at hun skulle besøge sin søster i London, hvor julen skulle tilbringes med prins Nikolai og prins Felix. Men nu truer corona med at ødelægge det hele.

»Jeg håber at kunne se min familie, som jeg ikke har set i to år,« siger grevinde Alexandra til B.T.

Det er grevindens søster, Martina, der bor i London, mens hendes mor, Christa Manley, bor i Wien.

Prins Felix' studenterkørsel, Gammel Hellerup Gymnasium. Foto: Nils Meilvang Vis mere Prins Felix' studenterkørsel, Gammel Hellerup Gymnasium. Foto: Nils Meilvang

»Rejserestriktioner kan ændres med kort varsel, og jeg holder øje,« siger grevinde Alexandra om situationen.

Storbritannien har haft strenge rejserestriktioner under pandemien, men lige nu kan det godt lade sig gøre at rejse ind i landet. Men det er den stigende omikron-variant, der får grevinden til at frygte, at restriktionerne bliver strengere og dermed umuliggør rejsen.

Uanset hvad holder grevinden jul med sine sønner, prins Nikolai og prins Felix. Som de fleste skilsmissefamilier deler grevinden og prins Joachim børnene i julen. Sidste år var prinserne i Danmark med prins Joachim, prinsesse Marie og Dronningen, men i år er det grevinde Alexandras tur til at være sammen med sine børn i juledagene.

Grevinden får dog ikke selskab af sin nye kæreste, Nicolai Peitersen, der er i udlandet for tiden.

Nicolai Peitersen er en af stifterne bag Wikifactory. Foto: Mathias Svold Vis mere Nicolai Peitersen er en af stifterne bag Wikifactory. Foto: Mathias Svold

Dronning Margrethe holder i år jul på Marselisborg med Kronprinsfamilien, mens prins Joachim og prinsesse Marie holder jul med prinsesse Maries familie i Frankrig.

Grevinde Alexandra solgte forleden sit hus på Vilvordevej i Charlottenlund. Hun fik 13.750.000 kroner for huset, som hun betalte 9.950.000 kroner for i 2017. Dermed scorede hun 3.8 millioner kroner på salget.

»Vi har været meget glade for at bo i vores dejlige hus på Vilvordevej i næsten fire år. Haven, skoven og nærheden til Felix' gymnasie har vi sat stor pris på,« sagde grevinden gennem sin presserådgiver Helle von Wildenrath Løvgreen.