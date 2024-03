Hvad der skulle have fået spekulationerne og konspirationsteorierne om den sygemeldte prinsesse Kate til at dæmpe sig, endte med at få den helt modsatte effekt.

Det britiske kongehus offentliggjorde nemlig et billede, som viste sig at være blevet manipuleret. Og det gør ikke sagen meget bedre, at det er prinsesse Kate selv, der har redigeret billedet.



Det mener forfatter, journalist og tidligere England's-korrespondent Lone Theils:

»Det er overraskende. Det er meget, meget overraskende,« siger hun efter, at prinsesse Kate mandag har meldt ud på de sociale medier, at det er hende, der har redigeret billedet.

»Jeg tror, at hun med sine udtalelser håber, at hun kan sætte et punktum her, men det kan man tvivle på, om hun lykkes med,« siger hun.

Sagen om det 'idylliske' familiebillede, der var det første officielle billede af prinsesse Kate, efter hun i midten af januar blev opereret i maven, har bragt noget af en opstandelse med sig.

Mange brugere på de sociale medier begyndte søndag at drage tvivl om, hvorvidt billedet var ægte, og frembragte påstande om, at det var blevet redigeret og manipuleret.

Flere anerkendte billedbureauer valgte – efter selv at have nærstuderet billedet – søndag aften at trække det tilbage med begrundelsen, at billedet var blevet redigeret på en måde, der ikke stemte overens med deres retningslinjer.

Og det førte til, at billedet, der var taget af prins William og bragt på Mors dag i England, og som egentlig havde til formål at lukke ned for de mange spekulationer om prinsesse Kate, pludselig udviklede sig til et problem for det britiske kongehus.

»Sagen rejser bare endnu flere spørgsmål, end de har brug for, og folk begynder at tænke på, om der virkelig er noget i vejen nu, fordi vi har ventet så længe?,« siger Lone Theils om det redigerede billede.

Især undrer hun sig over det faktum, at man til at starte med overhovedet sendte et redigeret billede på gaden.

»Det at lægge et manipuleret billede ud, og at det så bliver trukket tilbage, det er en skandale,« siger hun og tilføjer:

»Det er meget, meget mystisk, og det er et kæmpe selvmål,« siger hun.

Selvom prinsesse Kate selv har løftet lidt af sløret for mystikken ved at indrømme, at det altså var hende selv, der havde redigeret billedet:

'Lige som mange andre amatørfotografer eksperimenterer jeg nogle gange med billedredigering,' skrev hun i et opslag på Instagram, hvor hun også undskyldte for, hvis hendes redigering har skabt forvirring.

Ifølge Lone Theils retter prinsessens undskyldning dog næppe på den forvirring og nye spekulationer, som det redigerede billede har skabt.

»Det, som det nok får af umiddelbar effekt, er, at det nok har skadet Kongehusets troværdighed. For næste gang bureauerne får et billede fra den kant, så vil de nok lige gå det igennem med en lup for at se, om det er manipuleret,« siger Lone Theils.

Hun mener dog, at det formentlig lægger en dæmper på postyret, at det er prinsessen selv, der står bag.

»Nu er der selvfølgelig ikke nogen pr-medarbejder, man kan bebrejde for fejlen, nu er det Kate selv, der har lavet denne her brøler. Og hun vil nok have lettere ved at blive tilgivet af befolkningen,« siger hun.

Det britiske Kongehus har til britiske medier afvist at offentliggøre det uredigerede billede.

