Det var ikke et kønt syn, der mødte de mange tusindvis af gæster på årets Roskilde Festival onsdag aften.

I hvert fald ikke dem, der var sultne efter mad.

På festivalpladsen i området omkring Arena, Avalon og dele af Orange Scene var der nemlig enorme køer for at få noget at spise.

Det gjaldt blandt andet det hypede Food Court, der var tæt pakket med mennesker i varmen.

Det var så voldsomt, at det faktisk var svært at bevæge sig rundt i Food Court i timerne efter Drew Sycamore havde åbnet Orange Scene klokken 18.00.

Men det var ikke meget bedre udenfor Food Court.

Her talte B.T. med folk, der havde stået i kø til at få en pizza fra Gorms i 40 minutter, og endnu ikke havde fået mad.

Andre meldinger gik på ventetid og kø på en time.

Altså voldsomt lange ventetider.

Over for B.T. erkender Roskilde Festival også, at man havde et problem i de specifikke områder onsdag aften.

»Det er korrekt, at der var køer på østdelen af Indre Plads i går aftes,« lyder det indledningsvist i et svar fra festivalens pressetjeneste.

Og så har de en opfordring til de mange publikummer.

For der er nemlig en løsning på problemet.

I områderne omkring Pavilion-scenen var der nemlig klart mindre køer og ventetid på mad, lyder det.

»Der var ikke samme køer på vestsiden, så vi har en opgave i at udbrede budskabet om, at der også er madboder på vestsiden af Indre Plads,« lyder det i udtalelsen.

Fra festivalens side forklarer man samtidig, at der er tidspunkter, man med fordel kan udgå at skulle spise aftensmad, hvis man vil udenom de lange køer.

»Der er en spidsbelastningsperiode omkring kl. 19.30-21.30, hvor mange gerne vil købe mad,« lyder det.

Festivalen er løbende opmærksom på, hvordan situationen udvikler sig.

»Det monitorerer vi, og har en løbende dialog med madboderne om, hvordan vi håndterer køerne,« skriver festivalen.